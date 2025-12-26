為討回5千！苗栗男強擄前女友上山 撂小弟凌虐性侵

苗栗一名黃姓男子為討回5000元，指示一名未成年少年對前女友凌虐性侵。（示意圖／翻攝自Pixabay）





苗栗一名黃姓男子為討回5000元，約出外籍前女友妙妙（化名）後載往山區，持棍棒毆打數下，更指示一名未成年少年對其性侵並錄下過程，最終法院判處9年10個月。

根據判決書，黃男與妙妙曾交往5個月，分手時黃男曾主動給予5000元修車費，卻在3個月後反悔，頻繁傳訊騷擾並對外抹黑妙妙欠錢不還。今年4月，黃男以此為由約出妙妙，竟夥同一名未成年少年在停車場將其強拉上車，並以束帶綑綁手腳，載往偏僻山區，持鐵棍毆打到彎曲不 堪 後，再換高爾夫球桿，黃男甚至威脅少年性侵妙妙並拍攝過程。

妙妙指出，「黃男拉我的右手上去，一隻手扳住我的脖子後面，拉我上車；上車後，黃男看到我拿手機要打電話，就把我的手機收走，並叫少年用繩子綁住我雙手、雙腳」，更透露，「黃男與我討論債務清償問題，並說如果少年性侵我，他會扣2500元，如果他（黃男）性侵我則扣500元」，事後更在車上播放影像給她看。

黃男威脅少年犯案並錄下過程

而黃男辯稱妙妙是自願上車，不過少年指出「黃男在停車場用手將妙妙拉上車內的後座，途中，叫我把她的手機拿走，並叫我拿車上副駕駛座椅子底下的黑色束帶綑綁她的手、腳」，此外少年更透露「黃男用鐵棍打完妙妙，就叫我對她性侵，如果不去，就打我」等言詞，法官因此認定黃男為主導全局的共同正犯，駁回其卸責之詞。

苗栗地方法院審理後認為，黃男身為成年人卻利用少年共同犯罪，手段極端殘暴且情節嚴重，使妙妙身心飽受絕望與恐懼折磨。法官考量黃男雖無前科，但犯後對關鍵罪行矢口否認，至今仍未取得被害人諒解，亦未有任何彌補行為，犯後態度顯然不佳。最終法院依加重剝奪行動自由罪及加重強制性交罪，判處黃男應執行有期徒刑9年10個月，全案仍可上訴。

