為討好中國放棄台灣？明居正：美國若放棄，等於退出亞洲 超慘下場曝

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，掀起中日外交風暴。不過此問題的核心還是在於「台灣有事」的情況，許多人就擔憂屆時美國將扮演什麼角色，是否會放棄台灣。台大政治系名譽教授明居正就盤點台灣6大價值，直言「美若放棄台灣，等於退出亞洲」。

台大政治系名譽教授明居正近日接受資深媒體人黃暐瀚的訪問，黃暐瀚分享部分內容，提到台灣有很多人擔心，美國會為了討好中國而放棄台灣，尤其擔憂現任美國總統川普是否更在意「交易」？甚於「民主價值」？令「疑美論」四起，時有所聞。

不過明居正就分析，對美國來說，台灣為什麼重要？盤點出6大重點「民主夥伴」、「價值觀相近」、「安全夥伴」、「晶片」、「台灣海峽重要性」、「美中競爭的核心」。直言美國如果真的放棄台灣，那麼亞洲各國包括日韓都會逐漸倒向中共，美國的霸權將被削弱，緊跟著美元貶值，衝擊國內經濟，一連串骨牌效應，將措手不及。

所以，美國如果真的放棄台灣，就等於退出亞洲、失去在亞洲的影響力，明居正認為，「除非川普總統糊塗，否則斷然不會」，並提到明年4月的北京「川習會」將是關鍵。

