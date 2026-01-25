為討25萬設局擄人 5嫌拒檢.撞停車場仍遭逮 主嫌逃逸
高雄市 / 綜合報導
高雄鳳山瑞興路一處停車場，昨天深夜發生離譜擄人案件，警方獲報到場，嫌犯鳥獸散，還加速撞毀收費亭，最後有一車在200公尺外自撞落網， 車頂還掛著鐵皮 ，事後警方經了解，是25萬元債務糾紛引起的，目前共犯落網，持續追緝主嫌及債主。
員警看到目標出現，隨即掏槍逮人，但嫌犯一夥人鳥獸散，無視公權力分頭開車逃竄，眼看撞毀收費停，鐵皮掛在車上，擦出一道道刺眼火光，仍死命往前逃，囂張和警方當街上演你追我跑戲碼，最後有一車自撞，眼看時機成熟，員警上前迅速把人拖下車，壓制在地，被成功攔截狼狽落網，現場只見黑色轎車玻璃碎裂車頭毀損，棚架、監視器被連根拔起一路拖行，拖吊車獲報到場，還得先用電鑽試圖移除，才能把車輛吊離，人被帶回派出所調查，他們會不顧一切心虛落跑，案件看起來並不單純。
目擊民眾說：「停車場的車棚也摘過去，(想說)奇怪怎麼有火光，滿長的剎車聲就聽到碰一聲，剛好撞到那邊剛好警車就這樣追上來。」經查是債務糾紛引起的，洪姓債主教唆擄人，事件就發生在24日深夜高雄鳳山區，當時員警獲報到場， 一行人目無法紀 ， 撞毀停車場 ，加速逃逸，大約200公尺，就自撞被逮，但因為他們的行徑導致現場一團亂，繳費機也被撞離原本位置，得由三名壯丁，才能抬起暫時挪往路旁，停車場遭破壞，車輛無法進出，業者實在無奈。
高雄鳳山分局偵查隊長林俊宏說：「本案訊後將依妨害秩序、妨害自由，毀損及傷害等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。」現在共犯狼狽落網，警方也持續追緝債主及主嫌。
更多華視新聞報導
裝塑膠桶押運！ 富商1家3口遭擄勒贖1億 付千萬獲釋
停車場「計價2種價格」誤導民眾？ 業者：以大看板為主
中山大學停車場「燒胎甩尾」 29歲男炫新車擾民送辦
其他人也在看
立院會期倒數！籲藍白勿處理爭議法案 行政院：總預算與國防應優先
立法院本會期只剩下5個工作天，行政院發言人李慧芝前天（24日）呼籲在野黨，希望暫時不要處理爭議性高的政治法案，應優先把民生福利與國家整體利益擺在前面，盡快將中央政府總預上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰縣文化局開辦傳統戲曲研習課程 (圖)
彰化縣文化局推動傳統音樂戲曲傳習計畫，辦理研習課程，即起開放報名，學員在期末課程結束前，也有機會參與文化局舉辦各項傳統戲曲展演活動及聯合成果發表會，實際站上舞台演出。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中午來開匯／營養午餐免費與柯文哲不同調？ 邱臣遠從更高角度看籲：中央應將營養午餐成為國策
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 新竹市副市長邱臣遠今（26）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。新竹市長高虹安日前宣布自今年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由新竹市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費；對此，邱臣遠認為，營養午餐須從高層次來看，若將來直接從中央預算一起分配統籌...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導大馬路上，拿出刀槍，想要押人討債！事發在台北市大安區的街頭的一間燒肉店門口，發生毆打衝突，調查後發現，一名王姓員工疑似欠下50萬的毒品債務，遭人設局談判，雙方喬不攏，債主這一方拿出刀槍來恐嚇，最後，被害人先跟老闆借了5萬還債，對方才放他一馬，警方獲報，循線抓人。一男一女站在路旁聊天，突然從旁邊衝出兩名男子，跟眼前身穿燒肉店制服的男子爆發拉扯，就看三人你推我擠，路過民眾全都側目，嚇得趕緊離開，但女子卻事不關己，冷眼離開，原來這是一場鴻門宴。里長辦公室就在事發地對面，寧靜巷弄爆衝突，里長都嚇一大跳。燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯（圖／警方提供）事發就在去年12月，台北市大安區，警方事後調查，在燒肉店工作的王姓男子，兩年多前跟侯姓男子有50萬元的毒品糾紛，但他卻避不見面，侯姓男子找來親妹妹幫忙約人設局，自己則跟另一名韓姓男子，看到被害人出面，持空氣槍和刀械，要押人討債，最後雙方談妥10萬元解決，才放被害人一馬，警方接獲報案，組成專案小組追查。燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯（圖／民視新聞）趁著天才剛亮，大批員警荷槍實彈衝進韓姓男子住處逮人，並從屋內搜出毒品、槍枝，同一時間，兵分多路逮到主嫌侯姓兄妹檔。三名惡煞通通被移送法辦，但王姓男子否認是毒品債務糾紛，警方更從屋內搜出六顆子彈，懷疑嫌犯還藏有其他槍枝，至於背後是否有幫派介入，警方還要調查原文出處：燒肉店員工疑欠50萬元「毒」債 債主夥同妹妹設局討債 更多民視新聞報導大哥告別式驚現「周處除三害」？義子西門町埋伏「斷仇家腳筋」內幕曝天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴桃園藝文特區57歲婦「穿紅衣墜樓」身亡 路人清晨經過嚇壞民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／騎士毒駕拒檢「機車當馬騎」狂衝 最高罰16萬
獨家／騎士毒駕拒檢「機車當馬騎」狂衝 最高罰16萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
車被兒偷開母怒報警 男子遭警攔查持利器球棒對峙
花蓮新城鄉昨（26）日下午發生一名男子持利器和員警對峙的事件，這名男子因為強行開走媽媽的車，媽媽報警後被員警攔查。但是他下車先拿出利器和員警對峙，後來又從車上拿出另外一把利器和球棒，與警方僵持了好一陣...華視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
影/花蓮誇張逆子！偷母車被攔「雙手持刀械跟警對峙」
台9線新城路段昨天（25日）下午驚傳持械對峙事件！一名葛姓男子因家庭糾紛擅自開走母親車輛，遭警方攔查時竟手持長刀和球棒抗拒，在馬路中央與多名員警僵持，過程被路人全程錄下引發討論。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
全國首例底加！高雄里長施壓廠商索賄貪污罪起訴 首度移國民法官定罪
不捐款就抗爭！高雄市永安區無黨籍維新里長蔣福山與文興宮主任委員張財華，涉嫌利用公務職權與地方影響力，假借宗教活動名義向工業區廠商勒索財物，橋頭地檢署本月21日偵查終結，依貪污治罪條例「藉勢勒索財物罪」起訴蔣福山等3人，成為《國民法官法》修法納入貪污罪以來，首例移送國民法官審理案件。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
暗夜闖清潔隊！亂倒整車事業廢棄物下場曝
誇張！南投縣埔里鎮公所清潔隊本月22日遭人暗夜闖入，並丟進一整輛3噸半貨車的建築廢棄物，所幸過程全被監視器拍下，隔天清潔隊發現後報警，事後除要求行為人清走亂丟的廢棄物，也將依廢棄物清理法開罰最高6000元。埔里鎮公所表示，近日有民眾開著3.5噸貨車滿載建築事業廢棄物，利用清潔隊鐵皮圍籬缺口闖進場區，自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
賓士車高速衝進鐵板燒店 撞碎玻璃.門框歪一邊
地方中心／綜合報導一輛白色賓士車，凌晨撞進桃園中壢的鐵板燒店，不但撞碎大門玻璃，門框也被撞歪，還好店員已經下班，才沒造成人員傷亡。警方表示，車禍前，發現賓士車跨越雙黃線行駛，上前攔查時，竟加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，酒測值高達0.68，將依公共危險罪移送法辦。白色賓士高速撞進鐵板燒店，玻璃瞬間被撞飛，連賓士車頭也被撞開，可見撞擊力道有多大，老闆趕到現場都嚇壞了，仔細看，門框歪一邊，還扭曲變形。業者：「當時我不在場，就是接到電話，就是玻璃都破了，門都往裡面陷了，門框都陷進來了，（了解有沒有喝酒），看起來是有聽起來是有。」白色賓士酒後自撞鐵板燒店（圖／民視新聞）事發在桃園中壢，賓士車駕駛喝得醉醺醺，發現警方上前攔查，他居然加速逃逸，才會撞進鐵板燒店，還好員工10幾分鐘前，已經離開，才沒有人員傷亡。根據了解，車上還載有一名女子，兩人都沒外傷。內壢派出所副所長謝荷清：「發現一輛自小客車跨越雙黃線行駛，立即上前攔查，然該車駕駛賴男竟加速逃逸，隨後失控自撞於新生環北入口轉角的餐廳，經測試酒測值為0.68，全案警詢後，依公共危險罪移送法辦。」業者表示車禍後無法營業、食材也報廢（圖／民視新聞）業者：「（有沒有預計損失多少），不好算啊、很不好算對啊，（我剛剛聽說你的食材，今天都準備好了），對啊這邊都要都廢掉了。」酒醉上路，還害老闆沒辦法營業，食材也報廢，還好沒有撞到人，否則後果不堪想像。原文出處：賓士車高速衝進鐵板燒店 店內玻璃全碎、門框歪一邊 更多民視新聞報導八德866戶昨夜突遇停電 原因曝光酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅假藉買金飾！搶桃園新屋銀樓 警凌晨觀音逮人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抓了就跑！桃園銀樓遭搶「42萬黃金」 2嫌犯觀音落網：逃跑過程中遺失
桃園市新屋區昨（25）日晚間 8 時許發生一起銀樓搶案，兩名歹徒鎖定當地一家銀樓，闖入後強行劫走42萬的黃金項鍊與吊墜金飾，兩人得手後立即逃逸。楊梅警方今凌晨在觀音逮到2名嫌犯，詳細作案動機有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
超速51公里罰1.2萬+吊牌 台中男不滿申訴逆轉免罰！法官：測速標誌擺錯
警方測速取締違規超速51公里的車主，沒想到案件卻被逆轉！台中市一名張姓男子，凌晨開車行經太平區太堤西路，遭警方測得時速91公里，超過限速多達51公里，依照法規被裁處1.2萬、吊扣牌照6個月。張男不服提起行政訴訟。主張他當時開車從路口左轉，但警方設置的測速標誌「警52」卻設在路口的右側，行進方向根本看不到，法官傳喚執法員警，證實測速標誌的設置地點確實不當，裁定撤銷原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
寒冬送暖! 嘉邑行善團開席185桌 邀弱勢圍爐.發紅包
南部中心／鄭榮文 嘉義報導快要過年了，嘉義知名的嘉邑行善團，25日晚間特地封街席開185桌，宴請上千名弱勢民眾一起圍爐，每人還發放1200元紅包，讓大家在寒冬中感受溫暖，現場相當熱鬧。嘉邑行善團席開185桌，宴請弱勢民眾，菜色相當豐富。（圖／民視新聞）美味佳餚上菜了，上千人封街圍爐辦桌，畫面超壯觀，民眾在冬天夜晚一起坐下來聚餐，來自嘉義市的嘉邑行善團，農曆年前，特地席開185桌，宴請弱勢民眾，享受美食佳餚。民眾：「很感謝嘉邑行善團在很冷的天氣，準備了豐富的菜餚。」民眾：「辦這個活動給我們大家溫暖圍爐，而且還有發紅包給我們。」豐富的菜色，有米糕、海鮮、含有熱呼呼雞湯，大家吃的津津有味，嘉邑行善團舉辦寒冬送暖活動，今年比去年更擴大規模，提前圍爐，感受年味。現場發放每人1200元紅包，讓民眾感受溫暖，好過年。（圖／民視新聞）嘉邑行善團理事長鄭秀玉：「社會服務就是關心政府沒辦法做得到的，去關心幫助這些弱勢家庭。」立委王美惠：「在嘉義市辦這個活動，也讓弱勢的團體吃一頓飯，有資源幫助弱勢的家庭。」現場場面溫馨，還發放每人1200元紅包，在歲末年終之際，多位民意代表也一起來共襄盛舉，讓民眾感受溫暖，好過年。原文出處：寒冬送暖！嘉邑行善團開席百桌 邀弱勢民眾圍爐、發紅包 更多民視新聞報導霍諾德高空「定格」挑音樂嚇壞全場！重金屬樂團曝：他在聽我們的歌蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」在媽媽肚裡就「肋膜積液」 童罹全球極罕見KLA！北榮成功診治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
耀西登場！《超級瑪利歐銀河電影版》曝人氣角色新預告
破紀錄賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》，昨晚（25日）曝光新預告。這次焦點落在瑪利歐那隻愛吃蘋果的好友耀西（牠其實是烏龜不是恐龍喔）。瑪利歐與路易吉、奇諾比奧將一同踏上星際之旅，還將面對庫巴之子庫巴Jr.的威脅，同時遇見強悍的羅潔塔公主。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮新城驚險警匪追逐 男持刀拒捕遭警力壓制
花蓮新城地區26日發生一起男子持刀拒捕事件，警方最終以優勢警力成功將男子壓制逮捕，過程驚險萬分。 事件始於男子未經車主同意擅自開走報案人車輛，並破壞住家車庫鐵門後駕車逃逸。勤務中心接獲報案後，立中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳本周來台 有望同框蔣萬安
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本周再度來台，重頭戲將是出席30日輝達台灣分公司舉辦的尾牙活動。據悉，輝達與北市府雙方不排除安排黃仁勳與台北市長蔣萬安，就北士科簽約事宜有場同框見面會，但由於黃行事相當低調，行蹤成謎，二人何時會面仍未敲定，真正的簽約儀式後續將交由幕僚團隊於2月10日前執行。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南醉漢酒駕拒檢撞民宅 「車頭全毀、肋骨斷」狼狽送辦
台南市警四分局育平派出所員警26日凌晨執行巡邏勤務時，於安平區華平路與慶平路口發現沈男駕駛自小客車違規紅燈右轉，遂上前攔查。不料沈男拒絕停車受檢，沿路加速逃逸，最後於建平路口失控自撞民宅後停車。事故造成自小客車車頭嚴重毀損，民宅牆壁與鐵捲門亦受損。沈男四肢...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年
土城割喉案發生後，吳姓男大生於2023年底看完相關資料，不滿2名兇嫌囂張行徑，對2人進行徹底肉搜，在留言區蒐集乾哥乾妹等資訊後，整理成「割喉案兇手」文章發布於Dcard論壇上，貼出2人照片、IG帳號、外流對話紀錄與郭姓少年的住家地址等個資，並怒批2人「好像做了什麼光宗耀...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 1則留言
花蓮警車暴衝衝撞分隔島！車頭全爛、後車閃避不及追撞 24歲警受傷送醫
本月26日晚間8許，花蓮吉安豐田所周姓員警，駕駛警車從派出所前往警局，準備參加擴檢勤務，未料行經吉安鄉台9線、知卡宣大道路口時，車輛突然偏移，不明原因高速撞擊中央分隔島，警車撞擊後回彈，導致後方車輛閃避不及，直接追撞上警車車尾，周姓員警頭部暈眩，被緊急送醫救治。而車禍瞬間也被監視器拍下，可以清楚看到，警車突然偏移之後，高速撞擊分隔島的畫面。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言