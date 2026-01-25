為討25萬設局擄人 5嫌拒檢.撞停車場仍遭逮 主嫌逃逸

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山瑞興路一處停車場，昨天深夜發生離譜擄人案件，警方獲報到場，嫌犯鳥獸散，還加速撞毀收費亭，最後有一車在200公尺外自撞落網， 車頂還掛著鐵皮 ，事後警方經了解，是25萬元債務糾紛引起的，目前共犯落網，持續追緝主嫌及債主。

員警看到目標出現，隨即掏槍逮人，但嫌犯一夥人鳥獸散，無視公權力分頭開車逃竄，眼看撞毀收費停，鐵皮掛在車上，擦出一道道刺眼火光，仍死命往前逃，囂張和警方當街上演你追我跑戲碼，最後有一車自撞，眼看時機成熟，員警上前迅速把人拖下車，壓制在地，被成功攔截狼狽落網，現場只見黑色轎車玻璃碎裂車頭毀損，棚架、監視器被連根拔起一路拖行，拖吊車獲報到場，還得先用電鑽試圖移除，才能把車輛吊離，人被帶回派出所調查，他們會不顧一切心虛落跑，案件看起來並不單純。

目擊民眾說：「停車場的車棚也摘過去，(想說)奇怪怎麼有火光，滿長的剎車聲就聽到碰一聲，剛好撞到那邊剛好警車就這樣追上來。」經查是債務糾紛引起的，洪姓債主教唆擄人，事件就發生在24日深夜高雄鳳山區，當時員警獲報到場， 一行人目無法紀 ， 撞毀停車場 ，加速逃逸，大約200公尺，就自撞被逮，但因為他們的行徑導致現場一團亂，繳費機也被撞離原本位置，得由三名壯丁，才能抬起暫時挪往路旁，停車場遭破壞，車輛無法進出，業者實在無奈。

高雄鳳山分局偵查隊長林俊宏說：「本案訊後將依妨害秩序、妨害自由，毀損及傷害等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。」現在共犯狼狽落網，警方也持續追緝債主及主嫌。

