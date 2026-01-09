為討360萬找黑白兩道查個資 王大陸：要記得去年情人節發生什麼事嗎？
記者莊淇鈞／新北報導
藝人王大陸找逃兵集團要逃兵，但懷疑集團首腦陳志明收了360萬卻不辦事，透過小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮偷查陳男個資，新北地院今天（9日）下午2時30分針對偷查個資案再度開庭審理，交叉詰問時，王大陸面對檢察官詢問相關細節時，不斷回答忘記了，裝無辜回問：「需要記得去年情人節跟前1天發生什麼事嗎？」。
王大陸今天出庭作證表示，當時認為自己被詐騙，因此前往台北市刑大報案，後續有提供匯款給「黑哥」的匯款紀錄以及「黑哥」的通訊軟體照片給游翔閔，透過游翔閔轉給前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，起初僅知這名「黑哥」的部分訊息，如照片等，對於確切姓名都一概不清楚，更只知道對方住在宜蘭，直到後來警方提供照片給他指認時，他才確定「黑哥」就是閃兵集團主嫌陳志明。
對於檢察官詢問王大陸去年2月13日下午前往北市刑大報案的細節，如當天是誰替他作筆錄、在何處做筆錄、是否採一問一答方式製作筆錄、警方是否有製作指認表給他指認、是誰告訴他陳志明當時已入監服刑，相關提問王大陸多數表示「忘記了」。
過程中檢察官忍不住質問王大陸：「去年2月13日，情人節前1天而已，你什麼都不記得了嗎？」，王大陸則裝無辜回說：「需要記得去年情人節跟前1天發生什麼事嗎？」。
不良行為，請勿模仿！
