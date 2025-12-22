為討5萬債務！ 台中2男疑被誤會鬧事 遭近20人圍毆

中部中心／張喬羿、李柏瑾

21日晚間，台中市發生一起鬥毆事件！兩名男子，到梧棲區一處廟會活動，向一位工作人員索討5萬元債務，一旁人員疑似誤會兩人是來鬧事，雙方因此爆發衝突，將近20人上前圍毆，造成2人多處擦挫傷，警方已通知其中9人到案說明，並持續追查其他涉案人身分。

你一拳，我一拳，對著正中間，狂砸猛毆，甚至還有一個人，跨越眼前障礙物，直接跳進人群，加入戰局，現場一片混亂，就連員警到場，這一大群人，還是不斷大小聲。

台中市梧棲區文化路附近一處宮廟，21日晚間，舉辦了一場廟會活動，有兩名男子，到活動現場，要向其中一位工作人員，討5萬元的債務，沒想到一旁其他人，誤以為是來鬧事砸場，瞬間被點燃怒火，雙方爆發口角，接著竟上升成肢體衝突，員警到場後，一群人還邊罵邊逃跑，瞬間鳥獸散。





兩名男子，討債卻討了一身傷，警方已經要求動手的其中9人到案說明，並擴大追查其他涉案人身分，依法偵辦。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

