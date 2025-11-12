為詩人零雨獻上花束 童子賢：有文字與詩的世界，比只有AI與半導體更豐富

印刻文學今（12）日於台北舉行《零雨作品集》新書發表會，收錄詩人零雨以40年創作歲月凝鍊而成的十部詩集，而現場群賢雲集，包括文化部長李遠、和碩科技董事長童子賢、前考試院長黃榮村、詩人羅思容等人共同見證，其中童子賢表示，「有文字與詩的世界，仍比只有AI與半導體的世界更豐富溫暖。」

李遠坦言，他自己也是零雨詩的長期讀者，並現場朗誦多首零雨詩作，包括〈頭城—悼F〉、〈從頭城到雙溪〉及〈田野〉等。他同時分享對出版的支持政策，像是調整文化幣使用年齡與比例，全年推動「台灣作家節」、台北國際書展及兒少書展等出版活動，並積極促進出版作品的外譯工作。

和碩董事長童子賢（前排左起）、作家零雨、文化部長李遠一同出席新書發表會。（柯承惠攝）

童子賢則為零雨獻上花束，並表示「有文字與詩的世界，仍比只有AI與半導體的世界更豐富溫暖」，盛讚零雨是當代少見兼具博學與靈性的詩人，並提及今夏推出的音樂專輯《聽見零雨》，由羅思容譜曲演唱，展現詩與音樂交融的力量。

童子賢強調，「從坪林、台北到宜蘭，零雨將她身邊的風景與古典詩意融入現代語言，讓更多年輕世代重新親近詩的美好。」

黃榮村也在現場朗讀〈酡紅〉一詩，表示詩中的語氣與情感讓他想起自己的青春時光；羅思容則以〈關於故鄉的一些計算〉為題獻唱，強調故鄉是每個人內心的核心與基調，也是文化的來處。

零雨則壓軸登場致詞，分享她40年創作的心境與信念，也感謝印刻文學總編輯初安民的魄力與出版團隊的用心，表示這套作品集為她的創作生涯留下了一份珍貴的紀錄；她並以《紅樓夢》為喻，「紅樓夢的關鍵，是一個『癡』字。那份癡情，其實也正是我對詩的心境——接近40年的寫作，我依然熱愛，不曾停歇。」

