為調動職務竟盜蓋派出所長職官章 男警被依偽造文書罪送辦

〔記者李立法／屏東報導〕派出所邱姓警員為求調動職務，竟盜蓋派出所長職官章，製造直屬長官准予調動假象，他將職務調動申請書呈報警分局後被抓包，警方依法究辦，經檢方以偽造文書罪起訴後，屏東地院考量邱員擔任警職期間並未有過重大違紀，且犯後坦承犯行，有所悔悟，給予緩刑機會，須支付公庫10萬元，可上訴。

邱員今年3月間以身心不堪負荷等因素為由，請求調動職務，他卻未循正當途徑，而是盜蓋直屬派出所所長的職官章，然後將偽造的職務調動申請書送往警分局審核，邱員造假行徑被識破，警方決定依偽造文書罪將邱員送辦。

屏東地院認為，邱男身員警務人員，本應遵守法令，竟為求職務調動順利，損害於直屬長官及所屬警分局對公文管理的正確性，實屬不該，念其犯後具悔意，且任職期間屢有嘉獎紀錄，並無記過等重大違紀行為，依公務員假借職務上機會故意犯行使偽造公文書罪，判刑1年2個月；緩刑3年，緩刑期間應向公庫支付10萬元。

