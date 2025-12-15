為謝幸恩抱不平！黃國昌心疼喊「快爆炸了」 林楚茵怒轟：我媽才要炸裂

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌幫謝幸恩叫屈，林楚茵嗆「你是謝幸恩的誰啊？」（資料圖／記者詹宜庭攝影）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔跟拍政敵醜聞，中央社前記者謝幸恩化名「蕭依依」在網媒發布新聞，被告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，11日遭檢方以被告身分約談後請回。黃國昌今（15日）受訪竟稱「謝幸恩讓我心疼的不得了」，讓民進黨立委林楚茵痛批，「要爆炸也是我媽才要炸裂，我媽超心疼我下班之後，戴眼鏡穿短褲拖鞋倒垃圾時，披頭散髮還要被狗仔偷拍，好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？」

林楚茵表示，「謝幸恩記者不當卻要當狗仔，還用法務部地址租車位跟監我，不好好面對司法，鬼扯什麼政治迫害，我才是被跟監的被害人」。

林楚茵質疑，中央社有逼謝幸恩當狗仔跟監立法委員嗎？中央社給她薪水是要她租車位監視政府官員嗎？黃國昌心疼謝幸恩是什麼意思？人民才要心疼納稅錢被浪費，中央社記者領的薪水是人民納稅錢，結果謝幸恩不認真跑新聞竟然去當狗仔，幫租賃車租車位在民宅地下室，哪個正派記者會這樣跑新聞？騙人沒當過記者嗎？

至於黃國昌稱「心疼到爆炸」，林楚茵痛批，「要爆炸也是我媽才要炸裂，我媽超心疼我下班之後，戴眼鏡穿短褲拖鞋倒垃圾時，披頭散髮還要被狗仔偷拍，害我現在倒垃圾都要化全妝加穿套裝才敢出門，好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？」

