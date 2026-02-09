為警消提集體訴訟 吳宗憲嗆：只要政府還欠1塊錢行動就不會停

上百位退休警消人員上周前往台北高等行政法院要對行政院提起行政訴訟，要求行政院依法編列三讀通過的警消退休金。國民黨立委吳宗憲今（9）日也為其發聲，直指政府缺乏誠信，他將為超過6千名退休警消提起集體訴訟，吳宗憲更放話，「只要政府還欠這些退休的警消，一個道歉或一塊錢，我的行動就不會終止。」

國民黨立委吳宗憲為警消提起集體訴訟。

退休警消團體今天赴行政院前陳情，怒嗆行政院「賴皮政府，還我警消賣命錢」！吳宗憲今天也到場相挺警消，他指出，如果政府財政有困難，這些為國家賣命的弟兄，都願意共體時艱，但是政府光是去年超徵稅金就高達5000億，卻仍拒絕發放這筆不到總稅收1%的款項。

警消團體怒嗆，「賴皮政府，還我警消賣命錢」。

檢察官出身的吳宗憲分享過去經驗，他表示曾經與警察一起偵辦槍砲案件時，穿著防彈衣、防彈頭盔深入現場，還有每次天災發生時，警消人員總是「逆向而行」永遠朝著逃難者的反方向往危險前進，這些奉獻精神都轉換成他們平均餘命比國人少十幾歲的事實。

吳宗憲直指，這個時候政府不應該雙手一攤，說不給就不給。當政府已經缺乏誠信，為了警消的權益，他宣布將兵分兩路，一方面持續向行政機關施壓，另一方面已協助超過六千名退休人員提起集體訴訟。

吳宗憲對行政院放話，「只要政府還欠這些退休的警消，甚至將來公務員軍人這些海巡這些人一個道歉或欠他一塊錢，我的行動就不會終止。」

