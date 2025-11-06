為豬瘟防疫道歉！盧「2度鞠躬」：媽媽做不好要檢討

台中市豬瘟防疫連日挨批，市長盧秀燕為此道歉。（圖／東森新聞）





台中市豬瘟防疫連日挨批，市長盧秀燕為此道歉，只見盧秀燕90度鞠躬了兩次，並坦承媽媽市長做不好，一樣要檢討改進，並且下達新的人事令，包括農業局長、環保局長以及動保處長3名官員免職。

整車的豬隻一一走下車，提前進到肉品市場，今（6）日中午開始開放運送豬隻，陸續有400多頭豬進到新竹肉品市場，清消必須把關。做足防疫準備，就是為了明（7）日禁宰令解封。

根據農業部統計，禁宰禁運期間，延遲上市的豬隻累積約35萬到39萬頭，豬農盼政府穩住價格。屏東養豬戶蘇先生：「大概會在125公斤，以這次來講可能就會在135公斤，豬變大隻其實價格會不好。」

廣告 廣告

但在解禁之前，台中市長盧秀燕對自家小內閣防疫工作不滿意，下達新的人事令，包括農業局長張敬昌、環保局長陳弘毅以及動保處長林儒良，3名官員免職。

台中市長盧秀燕：「在整個防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長我必須概括承受，我應該要道歉。」

盧秀燕一次道歉不夠，再一次彎腰90度鞠躬。台中市長盧秀燕：「媽媽做不好，一樣要檢討改進。」

中市府因非洲豬瘟派新人事令，另一方面，中央為了再防非洲豬瘟，要完善法令。

農業部長陳駿季：「是不是要去做相關更嚴重的查處，相關的這些法令也正在研議。初步我們是以每兩個禮拜為一個週期，我們不排除那個豬場已經完備了那個法令，如果地方政府也同意的話，我們會以先完成的先開放的方式來處理。」

國人吃到溫體豬前夕，盧市府鎖螺絲止血，不容防堵病毒再有空隙。

更多東森新聞報導

新／政院踩煞車！二代健保改革 政院指示暫緩規劃

進口無人機新規上路 共14項貨品列入「海關協查輸入貨品表」

年金改革勿半途而廢！ 蔡英文：只靠政府救不了退休金

