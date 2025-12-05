為財劃法再槓蘇巧慧 劉和然轟配合中央對新北結構性剝削

《財劃法》爭議未歇，新北市副市長劉和然連日與代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧互槓。（劉和然提供）

《財劃法》爭議未歇，新北市副市長劉和然連日與代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧互槓，劉5日再度發文抨擊，蘇巧慧委員總是把「爭取預算」掛在嘴邊，說是妳的「責任」。但好笑的是，如果制度公平，新北 400 萬人應得的錢，為什麼需要妳去「爭取」？為什麼要看行政院心情與臉色？

劉和然指出，蘇巧慧引以為傲的「爭取」，正好證明了現行制度對新北的虧欠，新北市民要的是「寫在法律裡的權利」，不是「看人臉色的施捨」。制度大於功勞！懂嗎？

劉更要蘇別再玩文字遊戲，直接回答兩個她不敢面對的問題。首先是，誰是把新北變窮的幫兇？「人口指標」是新北發展的「關鍵命脈」，行政院把人口指標從45％狠砍到剩18％，她身為新北立委，一聲不吭？這不叫負責任，她這是配合中央，這是「對新北的結構性剝削」。

劉說，其次是，不敢公開「試算表」，她在怕什麼？她口口聲聲說中央對新北好，那為什麼不敢要求行政院公開試算表？ 是不是怕數字攤開來，大家就發現她根本在護航中央、出賣新北？

劉和然強調，責任不是拿來嘴巴說說的，最後，「再問妳一次：妳敢不敢現在就要求行政院，撤回那個『大砍新北人口權重六成』的版本？」敢，才是責任；不敢，就只是在糟蹋新北。

