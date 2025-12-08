▲為財劃法開戰！劉和然嗆蘇巧慧：黨意立委。（圖／劉和然臉書）

新北市副市長劉和然連日猛攻民進黨立委、新北市長擬參選人蘇巧慧，兩人近期因《財政收支劃分法》修法問題持續隔空互嗆，戰火升溫！劉和然今（8）日發文，措辭強硬地質疑蘇巧慧是「黨意立委」，要求她應有「跳離黨意」的勇氣，面對行政院版本對新北市造成的結構性剝削。

劉和然直指蘇巧慧是跳針、企圖誤導問題，將焦點轉移到國民黨立院總召傅崐萁的版本上，痛批這是雙標與失職。他強調，現在最關鍵的問題是，行政院的版本才是造成對新北市結構性剝削的元兇。劉和然公開對蘇巧慧提出兩項要求，認為這是行政院展現對話誠意的基本條件，撤回將人口權重狠砍至18%的條文；公佈對新北市影響的試算表。

劉和然進一步質疑蘇巧慧身為立委失職，過去民進黨完全執政、國會過半時，為何不要求行政院提出對新北公平的版本，痛批她錯過了八年的時間。劉和然指出，蘇貞昌擔任閣揆四年，身為老縣長應該最懂新北的痛。當時蘇巧慧擁有「天時、地利、人和」的最佳溝通管道，卻沒推動修法。證明她一直都是黨意高於我們新北市民的最佳利益。「責任不是用來嘴巴說說的。敢，才是責任；不敢，妳就是在糟蹋新北。」



