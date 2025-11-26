為財劃法「隔門」開戰！賴瑞隆轟「雙面人」 柯志恩：誰歷史罪人？

台南市長初選競爭對手陳亭妃、林俊憲罕見同框。（圖／東森新聞）





2026台南、高雄民進黨有意參選者都還在爭取出線，但在這之前，南部的民進黨立委先集結開記者會，為了院版財劃法開戰國民黨。沒想到國民黨立委柯志恩、謝龍介直接到場踢館，雙方隔著一扇門交火。柯志恩怒轟記者會開完就知道誰是歷史的罪人，賴瑞隆則嗆藍委說一套做一套，是雙面人嗎。

立委（民）賴瑞隆vs.立委（國）柯志恩：「（我覺得誰是罪人喔，等一下就看財劃法，他們記者會開完，金額也應該出來了吧）。你們是雙面人嗎，你們為什麼說的跟做的不一樣。（我是哪一點，對不起我們南部人，講清楚啊），去年一整年的行為，就是完全昧著良心，背離傷害了高雄。」

誰昧著良心，誰會在歷史留名，要選2026，南臺灣的藍綠立委相隔僅十步路，為了院版財劃法都不服輸。綠委在記者會上大開殺戒，藍委到場踢館，隔著一扇門相互叫喊。

立委（民）賴瑞隆vs.立委（國）柯志恩：「（我們都有可能當上地方的縣市首長，我們都願意為這個錢來做背書），你們的作為卻是完全的傷害了這3個縣市，對不起這3個縣市，那你們怎麼選。」

立委（民）陳亭妃vs.立委（國）謝龍介：「（三讀的財劃法，台南市一年可以增加163億預算），詐騙的說法說我們有給地方啊，你看，我們增加了這麼多，可是加總起來呢，我們是少了159億，（他的試算表拿出來，讓我們聞香一下，這樣好不好）。」

藍綠三對九隔門交火，想選的要選的都到了，即便妃憲還在爭出線，也能一致瞄準謝龍介。立委（民）林俊憲vs.立委（國）謝龍介vs.立委（民）陳亭妃：「（台南的謝龍介，國民黨這個版本，根本上就是歧視，對南台灣非常不公平），｛請問謝龍介，你要不要直接面對｝，你還好意思點名謝龍介，你也剛好就好，卡早睏卡有眠好不好。（台南市在國民黨，分配的財劃法裡面，是六都增加最少的，謝龍介不要躲在後面），請問俊憲委員、亭妃委員，你們的版本到底台南市多了多少錢，毫無所悉。」

藍綠即便有一扇門的距離，也緊咬彼此，不容主戰場偏離。

