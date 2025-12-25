為貧童夢想點燈！中信攜手人氣IP咖波打造公益滑冰場 祈福獻愛心

財經中心／師瑞德報導

第41屆「點燃生命之火」募款開跑，中信銀行率先捐出200萬元並舉辦百人點燈儀式，點亮星願之樹為弱勢孩童祈福。今年更攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」打造全臺唯一免費戶外滑冰場，邀民眾歲末體驗滑冰樂趣並響應公益，用愛守護貧童夢想。（圖／中信金提供）

隨著時序進入歲末年終，冷冽的寒風中卻湧動著一股溫暖的人情味。第41屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動正式開跑，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）不僅率先捐出新臺幣200萬元拋磚引玉，更將中國信託金融園區變身為冬季最夢幻的公益樂園。今年特別攜手臺灣超人氣漫畫角色「貓貓蟲咖波」，打造全臺唯一的「CTBC x 咖波冰原大冒險」戶外滑冰場，邀請民眾在享受滑冰樂趣的同時，也能將愛心傳遞給角落裡的弱勢孩童，守護他們在風雨中飄搖的夢想。

百人齊聚點亮星願 守護「小大人」的童年

儘管今年臺灣經濟成長率表現漸入佳境，但數據背後隱藏的貧富差距卻擴大至近67倍，顯示弱勢家庭的經濟壓力依舊沉重。許多孩子被迫提早長大，成為照顧家人的「小大人」。為了喚起社會對這些孩童的關注，第41屆「點燃生命之火」舉辦了盛大的「百人點燈」儀式。

活動當晚，百位民眾手持溫暖的燈飾，聚集在南港中信金融園區的巨型「星願之樹」前共同倒數。隨著光芒瞬間點亮整棵樹梢與園區大樓，象徵著為全臺灣的孩子點燃希望之火。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒在現場鄭重承諾，「點燃生命之火」所募得的每一分善款，都將經過嚴格把關，全數投入「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」、「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」及「信扶專案脫貧輔導服務」，確保最需要的孩子能有飯吃、有書讀，並擁有勇敢逐夢的機會。

看見角落的辛酸：住在貨櫃屋的棒球少年與穿破鞋的女孩

在繁華的燈火之外，有許多真實的故事正在發生。14歲的阿嘉（化名）與父親相依為命，住在山邊一處破舊的鐵皮貨櫃屋裡。這裡夏天如烤爐，冬天則寒風刺骨，屋內僅有一張床與桌子，破損的牆面只能用單薄木板勉強遮擋風雨。父親為了生計在工地受傷仍咬牙苦撐，懂事的阿嘉一度想放棄學業去當廚師分擔家計。所幸在學校師長與「點燃生命之火」的介入下，阿嘉加入了棒球隊，獲得了穩定的餐食與課輔資源，終於能安心回到校園，從運動中找回自信。

另一位12歲的小芳（化名），自小由年邁且積勞成疾的祖父母撫養。家中因長輩生病無收入，甚至變賣家產還債，三人常靠白飯配青菜果腹。小芳長期營養不良、身形瘦弱，腳上穿著破洞的二手鞋襪也捨不得丟。更令人心疼的是，她因情緒障礙無法表達，常崩潰大哭。好在有了善款支持的社區基地介入，提供她營養餐食與志工陪伴，現在的小芳不僅笑容變多了，性格也逐漸開朗。

這些個案只是冰山一角，中信銀行呼籲社會大眾發揮愛心，透過捐款幫助像小月、阿嘉與小芳這樣的孩子，讓他們能卸下生活的重擔，做回無憂無慮的「孩子」。

平安鐘聲響徹園區 咖波滑冰場萌翻冬季

除了嚴肅的公益議題，中信銀行也為大眾帶來了冬季最療癒的休閒活動。12月24日晚間，幸福的平安鐘聲響徹中國信託金融園區，現場邀請了臺北市南港國小弦樂團與大湖國小合唱團帶來甜美的報佳音演出，吸引近千位居民與上班族共襄盛舉。中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥等多位高層親自出席，現場更有身著節慶服裝的工作人員發放糖果、幸運餅乾，並供應熱騰騰的雞蛋糕，洋溢著滿滿的幸福感。

今年冬季的最大亮點，莫過於戶外滑冰場與知名插畫家亞拉（Yara）合作，以「CTBC x 咖波冰原大冒險」為主題盛大登場。呆萌的「貓貓蟲咖波」化身冰上精靈，各式可愛的主題裝置遍布滑冰場，讓大小朋友彷彿置身於童話般的冰原世界。這座滑冰場已連續12年與臺北市政府體育局合作，累積超過40萬人次造訪。即日起至2026年2月22日，民眾憑身分證明文件即可免費租借器材入場體驗，入場還能參加「集章趣」活動，完成任務即可獲得限量驚喜好禮。

愛心不打烊 捐款管道多元便利

第41屆「點燃生命之火」募款活動將持續至2026年1月23日止。民眾可透過中信慈善基金會官網、全臺157家分行臨櫃，或利用逾7,000臺中信銀行ATM的「愛心捐款」鍵，以及中國信託行動銀行APP進行轉帳捐款。在這個寒冷的季節，您的一份心意，將成為支撐弱勢孩童度過寒冬、邁向春天的溫暖力量。

