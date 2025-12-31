為買楊桃汁！小隊長酒駕偵防車 中和警祭鐵腕2大過免職

中和分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市中和分局偵查隊許姓小隊長，輪休期間宿醉駕駛偵防車外出，要到北市購買楊桃汁，行經華翠橋北市端時，被北市保大警方攔檢，發現酒測值0.63mg/L，當場被依公共危險罪嫌移送法辦；對此，中和分局長陳宇桓指出，許員休假又公車私用駕駛公務車，嚴重影響警句，目前已先將他調至警備隊，從重予以2大過免職處分，並報警察局陳市府核定，分局長陳宇桓也自請加重記過處分。

據悉，現年51歲的許姓小隊長，警員班144期畢業，2015年升任小隊長後，卻因工作表現不佳，今年4月份被拔掉外勤小隊長，轉調鑑識小隊，本（12）月19日常訊打靶向其他小隊借偵防車後，又未再歸還鑰匙，直接駕駛公務車出門買消夜，期間曾飲用高粱酒。

隔天（20日）起床後誤判認為酒精以代謝完畢，當天下午2時許，又繼續駕駛偵防車出門，要到台北市萬華地區購買楊桃汁，卻在行經華翠橋北市端，艋舺大道與雙園街口時，被北市保大警方攔下，測得酒測值0.63mg/L，當場被依公共危險罪嫌移送法辦。

中和分局指出，身為執法同仁卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分，並報警察局陳市府核定。

而分局長陳宇桓也指出，就督導不周部分，已向市警局自請加重處分以示負責，另外，車輛管理及人員管控等可能疏失部分，也將啟動內部調查，從嚴追究相關主管考監責任，絕不護短。

中和分局表示，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短，也將引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察信任。

中和分局長陳宇桓受訪說明偵查隊小隊長酒駕經過與懲處狀況。（圖／翻攝畫面）

