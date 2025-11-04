為買繫留無人機做準備？陸軍徵求70架訓練無人機 價格要低於4.5萬

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍司令部明年分別編列614萬餘元、2467萬餘元預算，評估光纖無人機、夜視及繫留型多軸無人機的採購效益。近日陸軍也於電子採購網發布公開徵求書，預劃購置訓練用無人機70台及繫留供電模組4台，疑為採購繫留無人機做準備，無人機價格需低於3萬元，繫留供電模組則低於1.5萬元，皆不得使用中國製零件。

根據電子採購網資訊，陸軍對無人機的規格要求乃重量低於2公斤、續航力10分鐘以上，具GPS、且有懸停功能，無裝置攝(錄)像鏡頭，斷訊或低電量可觸發自動返航或緩降功能，馬達軸距250至350mm等。此外，還有無人機附加配件，包含遙控器、充電器、攜行箱、降場地帆布等等

公開徵求書內容指出，若無相同規格產品，亦可提供相似規格之商品型錄，供陸軍卓參，以利其了解市售規格，據以修正採購清單。

當今主流無人機多採遠距離無線導控方式，以「銳鳶二型」無人機為例，其導控距離可達300公里，但得克服電戰干擾手段等挑戰。相較之下，光纖無人機則是仰賴繫留於操作器、無人機之間的光纖，傳遞控制訊號與影音資料，雖然比起無線導控無人機笨重許多，航程也受限於光纖長度，但不會受到電戰手段影響。

