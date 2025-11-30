為賣減肥課程瘋狂增重！健身網紅「每天嗑1萬大卡」 睡夢中走了
俄羅斯奧倫堡30歲健身教練兼網紅努揚金（Dmitry Nuyanzin），近日在睡夢中心臟驟停身亡。事發前，他正在進行一項極具爭議的「暴食增重挑戰」，試圖透過短期內大幅增重，再迅速減重，以此證明其減重課程的效用，不料卻釀成悲劇。
《每日郵報》（Daily Mail）報導，努揚金為了挑戰，每日刻意攝取高達1萬卡路里的垃圾食物，持續數週。他在社群平台上公開每日飲食，包括早餐吃大量糕點與半個蛋糕；午餐吃800克、淋滿美乃滋的水餃；晚餐則是漢堡配2份小披薩，期間還不斷加碼洋芋片，使體重在短短1個月增至105公斤，增加至少13公斤。
努揚金向粉絲宣稱，此舉是為了激勵參加者參與減重挑戰，並承諾凡體重超過100公斤、能在新年前減掉10％者，可獲得他本人支付的1萬盧布（約新台幣4000元）獎金。然而在死亡前一天，努揚金突然取消訓練課程，向友人稱身體不適、打算就醫，誰知隔天就在睡夢中因心臟衰竭離世，3天後下葬。
報導指出，努揚金是奧倫堡奧運儲備學校與聖彼得堡國家健身大學畢業生，曾擔任多名菁英運動員的私人教練。他的死訊引發俄羅斯健身圈震驚，許多友人形容他積極正向，是「離開得太早的好人」。
此事件再度引發外界對極端飲食挑戰的安全性討論。今年稍早，36歲的白俄羅斯健美選手葉菲姆丘克也因心臟驟停猝死，據稱他每日攝取逾1.6萬卡路里。醫師提醒，短期暴食、大幅增重或減重，都可能對心血管造成嚴重負擔，不宜模仿。
