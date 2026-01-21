為賣相下狠手！2355公斤「毒大腸」流遍全台 百威食品老闆員工遭起訴

社會中心／洪正達報導

百威食品公司被查出將賣相不佳的豬大腸漂白後再賣出，總計已有2355公斤流遍全台商家，屏檢偵結後依違反食安法起訴負責人及員工。（圖／屏東衛生局提供）

屏東百威食品公司在2025年中秋節前夕被控使用工業用雙氧水漂白豬大腸後對外販售，使得不知情的商家購入，直到被查獲前已有2355公斤流入市面，案經屏檢偵結後，依違反食安法起訴負責人楊峻銘，以及蘇姓、陳姓員工等3人以及百威食品公司，另陳姓會計緩起訴、其他員工則不起訴處分。

檢方表示，百威食品公司負責人楊峻銘經營畜產品批發零售，並於屏東縣長治鄉設立廠房，負責處理豬內臟及銷售等業務，其中蘇姓、陳姓員工專責處理豬內臟，張姓會計則協助訂購雙氧水。

由於客戶多次反映豬大腸有品相不佳的情形，為了避免退貨造成虧損，並提高豬大腸賣相，楊峻銘與蘇姓、陳姓員工明知工業用雙氧水不得使用於食品加工後，竟指示張姓會計購買工業用雙氧水，並於前期烹煮豬大腸時挑出成色不佳的豬大腸（俗稱黑大腸），再以工業用雙氧水加以處理後銷售給客戶，總計這批問題大腸已有2355公斤流入市面。

案經檢方偵結，認定負責人楊峻銘、以及蘇姓、陳姓員工從事食品加工行業，卻為了提高豬大腸賣相頻繁使用工業用雙氧水進行加工漂白，再出售給不知情的客戶，影響範圍之廣且危害過甚，除將涉案人員依食安法起訴外，並建請法院對楊峻銘求處2年以上徒刑、併科罰金100萬元；蘇姓、陳姓員工建請量處1年以上有期徒刑，併科罰金15萬元；張姓員工則諭知緩起訴1年、向公庫支付5萬元及參加法治教育。

