為賴清德過境鋪路？傳林佳龍「密訪美國」赴AIT開會 外交部、美國務院回應了

美國《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）經美國總統川普（Donald Trump）簽署生效甫一周，國內多間媒體駐美記者接連披露，外交部長林佳龍近日現身華府，並在12日在美國在台協會（AIT）總部待了約莫5小時，隨後又在距離AIT路程不到3分鐘的下榻處，與駐美代表俞大㵢召開內部會議。對於林佳龍今年第3度訪美，台美雙方均態度低調，不證實也不否認。

美國聯邦眾議院今年5月上旬審議通過《台灣保證實施法案》，美國聯邦參議院接續於11月中旬通過該法案，川普則於美東時間12月2日正式簽署完成立法。該法案旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告。林佳龍先前指出，該法案代表台美關係向前邁一大步，台美將能更完整互動，包括到美國聯邦機關洽公。

值得注意的是，林佳龍9日上午在外交部接待菲律賓駐台代表彭科蓉後即未再有公開行程，外交部9日晚間舉辦的「2025台菲智慧港務論壇」晚宴，由政務次長陳明祺主持；林佳龍擔任董事的台灣民主基金會10日上午舉辦「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，也是由陳明祺出席；教育部與外交部推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」11日上午舉辦成果展記者會，外交部也由政務次長吳志中代表。

傳林佳龍密訪美國有可能是為了總統賴清德（見圖）過境鋪路。（資料照，劉偉宏攝）

值此之際，包括《TVBS》、《聯合報》及《中央社》等多間派有駐美記者的國內媒體相繼披露，林佳龍近日現身大華府地區，下榻處位於維吉尼亞州阿靈頓、距離AIT步行僅2分鐘的飯店，包括部長辦公室幕僚、北美司長王良玉均同行，AIT台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）也現身；一行人於12日上午9時前往AIT開會，下午2時離開AIT，林佳龍回到下榻飯店再與俞大㵢舉行內部會議。

林佳龍今年至少已3度訪問美國，包括5月曾率領涵蓋產官學研的代表團訪問德州，9月聯合國大會開議期間也曾快閃紐約，此次則是今年首度被披露造訪大華府地區。去年8月下旬，林佳龍曾與國安會秘書長吳釗燮前往大華府地區，透過台美「特殊管道」展開秘密對談；今年4月，吳釗燮循同樣管道前往大華府地區，但林佳龍並未同行，而是由陳明祺代表。

據《聯合報》報導，林佳龍此次在大華府地區約莫待3天左右，台美都希望是無人知曉的秘密訪問，卻被巧遇而意外曝光。對於林佳龍此行，以及是否在為總統賴清德出訪過境美國鋪路，外交部僅向《風傳媒》表示「沒有評論」；另據《中央社》報導，我國駐美代表處同樣表示「沒有評論」，美國國務院則表示「沒有可證實的內容」，並稱美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

