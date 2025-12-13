為賴總統出訪 過境鋪路 林佳龍到華府 AIT開會

外交部長林佳龍。（本報資料照片）

接連突破中共封鎖密訪菲律賓和歐洲各國之後，外交部長林佳龍近日被爆現身華府，並赴美國在台協會（AIT）總部開會，疑似為賴清德總統出訪過境美國鋪路。涉外人士13日證實林佳龍確實人在美國，但基於台美默契，行程和談話內容都不便公開。外交部對此表示「沒有評論」。

林佳龍今年8月祕密率領經貿考察團訪問菲律賓，還前往菲國金融中心馬加智出席經濟論壇；不到一個月，又轉往歐洲走訪捷克、義大利、奧地利，還視察駐教廷大使館，並會晤各國政要及經貿、科技與文化界友人。

多家媒體駐美記者昨天相繼披露，林佳龍近日現身大華府地區，同行者包括部長辦公室幕僚、北美司長王良玉及美國在台協會（AIT）處長谷立言，一行人12日前往AIT總部開會。

由於今年8月賴清德原擬出訪中南美洲友邦，卻傳出遭川普政府拒絕其過境紐約而無法成行，國安會曾派出副祕書長趙怡翔赴美協調也未能突破，此次林佳龍赴美，外傳也是在為賴清德出訪過境美國鋪路。

據了解，林佳龍接任外交部長後，已至少4度訪美，去年8月曾與國安會祕書長吳釗燮一同前往美國進行台美「特殊管道對談」；今年5月公開率經貿團訪問德州；9月聯合國大會開議期間被直擊快閃紐約；此次則被披露現身大華府地區。

對此，外交部表示「沒有評論」。涉外人士則透露，林確實已赴美，但基於台美默契，林見了誰？談什麼？都無可奉告。