為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐

記者林昱孜／台南報導

台南嬤為了領取高報酬當車手遭逮，她向法官求情：我有7個孫要顧。(示意圖／pixabay)

台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。

判決書指出，鄭婦過去曾提供帳戶給詐騙集團成員「張勇」，案經台中地檢署偵辦，獲不起訴處分。隔年5月，鄭婦明知「張勇」為詐騙集團，但仍為了領取高報酬，擔任詐騙集團車手，並依照指示，前往台南市某超商取款3萬元，但到場後隨即遭到埋伏警方逮捕。

鄭婦落網後喊冤，強調自己也是受害者，直至全案移審後，才在庭上認罪。台南地院一審認為，鄭婦未造成被害人實際損害，且尚知悔悟，考量其教育程度，以及靠著打臨時工照顧7名孫子，判處10月有期徒刑。

鄭婦不服判決提出上訴，出庭時帶著其中一名身心障礙孫子到場，打出悲情牌懇求換取輕判。台南高分院法官認為，鄭婦不符合減刑要件，考量她家庭、經濟狀況，維持原判，但緩刑五年，希望鄭婦能知所警惕，改過自新。全案可上訴。



