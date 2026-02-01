為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
即時中心／温芸萱報導
高雄林園區昨（31）日發生驚險意外，一名22歲周姓男子在捕捉綠鬣蜥時，使用長桿套索不慎誤觸高達1萬1800伏特高壓電纜，瞬間起火燃燒，造成左側肢體二級燒燙傷，緊急送醫後撿回一命。事故也波及電力系統，導致4大企業停電，最久逾5小時。台電表示已向警方備案，並基於人道考量暫未求償，但保留法律追訴權。
昨日高雄市林園區石化一路發生一起嚴重觸電事故，一名年約22歲的周姓男子在進行綠鬣蜥捕捉行動時，不慎釀成重大傷害與供電異常事件，所幸經緊急送醫後暫時保住性命。
據了解，該名男子當時使用長桿套索試圖捕捉市價約250元的綠鬣蜥，過程中誤觸電壓高達1萬1800伏特的高壓電纜，強烈電流瞬間通過，導致其身體表面冒煙並出現起火情形，造成其左側肢體出現第二級燒燙傷。
男子當時試圖捕捉市價約250元的綠鬣蜥。（非當事綠鬣蜥／民視新聞資料照）
事故也連帶影響電力系統運作。台電指出，此起人為因素導致礙子設備受損，進而波及69kV特高壓線路，造成4家大型用電戶停電。其中包含台石、聯林與聯成等3家廠商停電共計291分鐘，另有科思創停電達314分鐘，最長停電時間超過5小時。
台電今日對外說明，高屏供電區營運處於事發後第一時間通報警方備案，並優先投入搶修作業，以最快速度完成供電復原。台電強調，基於人道與公共服務立場，目前未對傷者提出進一步請求，惟因當事人尚在復原階段，相關法律責任與後續追訴權利，仍將依法保留。
原文出處：快新聞／為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
