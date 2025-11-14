為贏球而吵！徐堂琪砍27分撐住臺藝大 分享瓊斯盃學到「求勝心態」

臺藝大徐堂琪攻下27分9籃板，帶隊險勝臺灣師大。圖／大專體總提供

臺藝大今（14）日在114學年度UBA公開男一級以84比77擊退臺灣師大，上半場曾領先多達20分，末節卻因戰術執行混亂一度遭到反撲。徐堂琪攻下27分9籃板，關鍵時刻與王威翔、飛尼克斯接連得手，最終驚險守下勝利。比賽中出現隊友之間激烈溝通，總教練葛記豪認為是「為贏球而吵」，反映球員企圖心成長；徐堂琪則坦言當下太急躁，強調會改善溝通方式。

臺灣藝術大學今日在114學年度UBA公開男一級以84比77擊退臺灣師範大學。臺藝大在第二節打出一波猛攻，領先多達20分，但末節因戰術沒對上、傳導失誤增多，讓師大一路追到個位數差距。最終靠著「臺藝大三本柱」徐堂琪、王威翔與飛尼克斯的連續得分，驚險把勝利扣住。

廣告 廣告

徐堂琪全場拿下27分9籃板，火力貢獻是台藝大最穩定的支撐，但第四節亂流仍差點讓比賽翻盤。

場上甚至一度出現球員之間的激烈溝通。總教練葛記豪不避諱談到這段過程，葛記豪表示球隊節奏雖然偏急，但三名主力在關鍵時刻都有挺身而出。「飛尼克斯外線、堂琪止血、威翔補刀，我們三本柱還算OK。」至於場邊的爭執，葛記豪反倒認為是正面訊號：「他們是真的很想贏，是為勝利而吵。吵完還是一起打球，代表他們長大了。」

徐堂琪則坦言，當時教練已喊好戰術，但隊友臨時做了修正，彼此沒有同步，自己仍在原定位置等待，最終造成失誤被得分。「關鍵時刻做錯戰術、又被得分，我真的急了。」但徐堂琪強調並非真正的衝突，只是大家都想把比賽贏下來，自己也會修正溝通方式。

談到先前入選瓊斯盃白隊的經驗，徐堂琪表示最大的收穫是，學長對「勝利」的渴望。徐堂琪說：「每個學長練球、比賽都是百分之百投入，展現出職業的精神。」



回到原文

更多鏡報報導

上季因「態度」問題未登錄UBA冠軍戰 楊皓祥回歸健行首戰完成救贖

張俊生率中信學院重返UBA一級！喊話目標「打進八強」 未來規劃也曝光

「打敗去年的自己！」廖瑋麗帶東吳女籃拚衛冕 吳沂霈目標再進小巨蛋