為赴情郎！15歲少女墜樓亡 父母因「2理由」怒告男友求償百萬 法院裁定出爐

中國一名15歲張姓女子為了與男友「幽會」，嘗試從臥室窗戶翻越至消防通道時不慎墜亡。圖／取自東方IC

中國河南省濮陽縣人民法院近日針對一起青少年墜樓意外做出判決。一名15歲張姓女子為了與男友丁先生約會，嘗試從臥室窗戶翻越至消防通道時不慎墜亡。事後，張女父母將丁某及社區物業公司告上法庭，索賠各項損失共計30餘萬元（約新台幣136萬）。法院經審理後認為，被告雙方均無法律上的過錯，裁定駁回父母的訴訟請求。

深夜翻窗赴約 卻天人永隔

根據陸媒報導，一審判決書顯示，被告丁男透過交友App與當時15歲的張女相識並發展成男女朋友。案發當晚，丁男前往張女居住的社區與其約會，張女選擇從臥室窗戶翻出，試圖跳往消防通道，卻在此過程中意外墜樓。

廣告 廣告

張女父母主張，丁男在交往期間曾多次「誘導張女翻越窗戶」外出，且案發當晚見到張女墜樓後「未及時施救」或通報，具有明顯過錯。同時，物業公司因未設置安全警示標誌及防護設施，也應承擔管理過失責任。

對此，院方認為，房屋驗收合格、監護人未盡職責。面對指控，物業公司辯稱，房屋與消防通道的設計及施工均符合法定標準，並已通過驗收，且張女當時已滿15歲，應對高空翻越的危險有基本認知，反觀父母作為監護人，未對其危險行為進行制止，應承擔監護不力的責任。

法院裁定：無法律上的因果關係

濮陽縣人民法院審理後，將本案焦點鎖定在「被告是否有過錯」及「行為與死亡是否有因果關係」。法院認為，社區共用部分維護正常，且物業服務合約並未約定必須設置特定的警示標誌或攔截系統，張女翻越窗戶的行為已超出物業公司合理的安全保障範圍，故認定物業無過錯。

此外，法院也指出，雖然丁男與未成年少女結識在道德上存有瑕疵，但現有證據無法證明丁男當晚有「誘導翻窗」或「見死不救」的具體行為，因此認定張女的意外墜亡與丁男無法律上的因果關係。

法官：悲劇令人同情 但賠償需依法律

法官在判決書中特別強調，張女父母喪女的心情可以理解，但任何民事事件的責任必須基於法律規定。本案經調查已排除為刑事案件，認定為意外事件，由於兩被告並無過錯，法院最終駁回了原告所有的訴訟請求。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

三姊妹相揪跳樓亡！只因不能看韓劇、禁玩「這遊戲」 8頁日記曝內心苦楚

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣