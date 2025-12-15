為跟上車流可超速？加州照罰 即使只超1哩起罰35元

在加州高速公路上行駛時，或會留意到有司機以快幾英里的速度超速行駛，若其他司機為了跟上車流，而有急迫感隨大隊超速，這可以嗎？根據加州法律是不可以的，超速屬違法。然而，在一個特殊情況必須短暫超速，以保道路安全，但卻不是為了跟上車流。一旦超速即使只比速限多一英哩，都會讓車主破財200美元以上。

沙加緬度蜜蜂報就相關問題詢問加州公路巡警(CHP）及一位駕駛專家。綜合所得，根據加州法律，駕車人士不得「在高速公路上，以超過合理或謹慎的速度駕駛車輛」，尤其這樣做會「危及人身或財產安全」的時候。

根據加州車輛管理局發布的《加州駕駛手冊》，決定車速的考慮因素包括交通流量、其他車輛的速度、天氣、路況及附近是否有行人或騎自行車者。然而，法律規定，駕駛員絕對不能超過路面所標示的速限，否則屬違法，將收到告票或有更壞的後果。

關於限速，CHP山谷分局公共資訊官瓊斯（Ruben Jones）指出，有路牌標明司機的合法最高車速。根據《加州駕駛手冊》，大多數高速公路的限速為每小時65英里，另有標示除外；在雙車道無分隔的高速公路上，限速降至每小時55英里；拖車的限速為每小時55英里。在商住地區，限速為25每小時英里，另有標示除外。

CHP說，警官可對任何超速司機進行攔截及發出告票。這就是說，在高速公路上，為了跟上別的超速車流而加入超速行駛，即屬違法。

然而，邦德駕駛學校（Bond Driving School）東主莫滕森（Henning Mortensen）指出在一些特殊情況下，有必要短暫超速。例如，若司機要併入加州高速公路，就需要加速才能安全地進入其行車線內：「若你這時不超速而隨車流行駛，就可能阻礙交通。阻礙交通是違法的，因為這會導致撞車事故。」

根據法規及以往新聞報導顯示，加州的超速罰款如下：超速1至15英里/小時為35美元，加上罰款評估費及法庭費，可達208美元；超速16至25英里/小時，罰款至少70美元，加上罰款評估費及法庭費，約為367美元；超速26英里/小時或以上，罰款約100美元，加上罰款評估費及法庭可達約490美元。

