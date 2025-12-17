為躲酒空家暴男友 韓女站20公分窗框失足摔死

韓國一名女子為了躲避家暴男友爬出窗外，墜落身亡。（示意圖，非本案地點／pexels）





韓國全州一名33歲的男子，2023年1月6日晚間酒醉後，與同年齡的女友發生口角，隨後開始施暴，女子在情急之下逃到窗外、站在寬度僅20公分的窗框上躲避，但男子在找尋女方時開窗，導致女子失足墜落，最終傷重不治。法院依暴行致死及傷害等罪名，判處男子4年有期徒刑，男子不服上訴，16日全州法院駁回上訴，維持原判。

據《中央日報》報導，事發在2023年1月6日晚間10時許，住在全州市德津區一間單人套房的33歲情侶，在酒後發生爭執，之後演變成肢體衝突，男方開始對女子施暴，女子逃到自己的房間並上鎖，但男子將門踹破、丟東西持續威嚇，女子再逃到男友的房間並上鎖，這次男子沒有踹門，而是改以叉子及筷子開鎖，眼看男友繼續追殺，女子情急之下爬到窗外。

當時正下著雨，女子站在寬度僅有20公分的外部窗框上，死命撐著身體，然而，此時男子成功解鎖進入房間，並在找尋女友時將窗戶完全打開，導致女友失去平衡，從10公尺高墜落，緊急送醫仍傷重不治身亡。

證據顯示，該名男子自2022年2月至12月間，對女友進行至少3次的家暴行為，甚至曾對其掐脖，導致對方臉部微血管破裂，法醫鑑定亦認定，女子頸部肌肉所見的出血，為墜樓前遭受暴行所致；女子生前在通訊軟體KakaoTalk留下的訊息令人心痛，包含「沒想到又差點被殺」「因為不想死才逃跑」「不要再打我、救救我」「你知道我對你有多恐懼嗎？」等語。

法院依暴行致死及傷害等罪名，判處男子4年有期徒刑，男子不服上訴，16日全州法院駁回上訴，維持原判。此外，男子在一、二審中交付的6000萬韓元（約新台幣127萬元），以及遺族救助金4500萬韓元（約新台幣95萬元），均遭死者遺屬拒收，亦對判決產生影響。

