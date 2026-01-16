為躲高鐵站周邊科技執法 高架橋下成另類Uber排班點

台中市 / 綜合報導

台中高鐵站，為了避免車輛違法停車載客，站體四周都有科技執法取締違停，許多Uber計程車司機想接單載客，又不敢開進站區等候，於是都把車停在站區外的高架橋下道路，運匠們停在這裡可以休息，還免風吹日曬，接單後，開車3分鐘就可以進到高鐵站區載客，相當方便，成了Uber另類排班點，只不過，道路兩旁都是紅線禁停區，真的沒問題嗎？運匠透露「幾乎沒遇過取締」。

台中高鐵站區外圍這處高架橋下，停了滿滿一排Uber計程車，他們都在這裡休息，等候接單，說著說著，就有一名運匠準備出發，記者VS.Uber計程車司機說：「我現在要去趕單了，(剛停下就有單了嗎)，，對，我要去載客人了。」

運匠接到單子，從路旁開出來，越過陸橋，馬上就進入台中高鐵站區，前面是等著搭車的客人，Uber順勢停車載客。只是為什麼Uber不一開始就停在站區門口等候？

語音提醒說：「前有違規停車自動舉發。」原來高鐵站區四周都是科技執法取締違停，空車不能停太久，於是司機都把車停在外圍高架橋下休息，躲避取締，一接單馬上開過橋，3分鐘就抵達高鐵站區載客，橋下成了Uber另類排班點。

不過，這處道路兩旁都是紅線禁停區，這樣停真的沒問題嗎？運匠透露，停在這裡幾乎沒遇過取締，Uber計程車司機說：「生意普通的時候，1個多小時(接1張單)，順便休息，吃個飯，睡個覺，在柱子邊上廁所而已。」大家在車上吃飯休息，上廁所就地解決，這樣子已經有一段時間，兩旁草地到處可見吃剩的便當盒和菸蒂，還有休息的桌椅，警方接獲民眾反映，前往驅離。

中市四分局南屯派出所副所長陳保成說：「橋下及周邊易違停路段，納入巡邏重點區域，並於尖峰時段及易違規時段，加強取締違規停車行為。」警方說，Uber駕駛大部分都在車上，勸導後會離開，去年也沒有因紅線違停造成交通事故，但警方一走，大家又都停回來，亂丟垃圾也嚴重影響觀瞻，另類計程車排班點，成了管理上的死角。

