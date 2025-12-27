為輝達增建文林變電所 用地待解

為因應輝達落腳北士科用電，台電擬增建文林變電所，但北市尚未同意取得土地。圖為台北市長蔣萬安（前中）日前到輝達用地視察。（本報資料照片）

輝達總部落腳北士科T17、T18塵埃落定，但北士科園區周邊石牌、百齡等變電所，已無空間擴充電力設備，為了因應輝達定錨群聚效應用電，台電擬在該處增建一座新的文林變電所，但所需土地北市尚未同意取得。對此台北市政府回應，該處用地較為鬆軟，後續會協助台電，不過仍有都計審議程序要走。

北士科（北投士林科技園區）全區94公頃，規畫招商生技、數位醫療、資通訊、AI等產業，已有華碩、和碩、英業達等布局，輝達日前正式接手新光人壽的T17、T18基地，是全國矚目大案。

輝達在北市設定為營運總部，雖未連帶蓋資料中心，但大樓有實驗室，仍有一定算力需求。台電表示，輝達進駐後，勢必帶動協力廠商、產業聚落發展，群聚效應加上大量員工周邊蓋社區公有設施，電力供應也不小。且未來輝達還可能擴建或再設資料中心，而一座變電所興建時間長達3到5年，相關建置都需及早規畫。

台電指出，目前輝達尚未正式提出用電計畫，但考量北士科周邊變電所，如百齡、蘭雅、石牌等，已無空間擴充電力設備，如靠拉饋線進園區，「水管太小」，無法滿足該區電力需求，因此規畫在北士科園區內增建一座文林變電所（一次型D/S）。

台北市早先有中山、松山、內湖、南港等多處用電瓶頸區，但松湖超高壓變電所通過後，加上區域型南港玉成臨時變電所明年完工，北市東區、港湖線路超載壓力已暫時舒緩。至於北投、士林，多年前仙湖超高壓蓋好之後，外部電力透過345KV線路拉進已無問題，但要配送到各地，仍需區域型變電所。

台電表示，蓋地上變電所不可或缺就是土地，雖北市府有承諾，但目前尚未取得預留用地，無法著手設計興建，還在跟北市府協商。由於輝達用電不能等，台電也有討論備案，可能先蓋一個臨時變電站，或是現有變電站挪出空間支援，但長期來說，該區都需要文林變電所才能穩定供電。

北市府回應，該用地現為電動公車調度站，台電目前有提出初步構想，待提出用地使用申請，報府核定同意審查後，後續變電所興建仍需要通過都市計畫審議程序。

據了解，雖然該地可作為地下變電所使用，但台電想要的是地面立體式變電所，調度站地質較為鬆軟，仍需進一步研究，不過基於北士科用電需求，北市會協助台電計畫。