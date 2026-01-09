為輝達H200開綠燈 傳中國首季將有條件開放企業採購

輝達AI晶片H200在中國市場的需求相當熱絡，目前已接到540億美元訂單。(圖片來源/輝達官網)

美國政府最近鬆綁輝達(NVIDIA)H200輸出中國的限制，執行長黃仁勳語帶興奮地向外界宣示（產品）「即將重返中國」，不過仍卡在中國是否點頭，現在則傳出可能有進展。

根據《彭博》（Bloomberg）的報導，中國準備開放當地企業採購H200晶片，作為特定商業用途使用，最快在第1季實施。不過，基於安全考量，中國政府將不允許H200應用於軍事、政府部門和關鍵基礎設施等領域，這些措施與針對蘋果(Apple）等海外科技大廠產品的限制類似。

H200是Hopper系列處理器中最頂級的人工智慧（AI）晶片，也是Blackwell的前身，雖然輝達更強的晶片陸續問世，比起H20晶片性能依舊大幅提升約6倍。H20是Hopper系列晶片低階產品，曾獲准在中國銷售，當時在中國是最強的AI晶片。

中國市場H200訂單500億美元，Hopper產能重啟

黃仁勳日前表示，中國市場對H200的需求相當熱絡，從一些數字也可窺知。例如阿里巴巴和字節跳動已經私下與輝達接洽，希望各自購入至少20萬枚H200晶片。另外根據《路透》的消息，輝達在中國已經收到200萬顆H200訂單，預定在2026年交付，以H200在中國平均售價為2.7萬美元計算，總計達540億美元。

如此龐大的訂單量遠超過輝達目前 70 萬顆的庫存，迫使輝達不得不重啟 Hopper 晶片的生產計畫，這也讓其供應鏈夥伴台積電面臨巨大壓力。為了應付H200中國市場大量需求，黃仁勳在CES 2026透露，供應鏈已經動起來，現正從生產線源源不絕地輸出。

在北京政府政策指導下，中國科技企業積極投入開發AI模型，對AI晶片巨擘輝達而言蘊藏著龐大的商機，黃仁勳先前曾表示，中國市場潛在銷售額每年將達500億美元，當時並未算入最近接到的540億美元訂單。

輝達嚴格要求中國客戶付全額，不得修改或取消訂單

輝達預定在農曆新年假期前開始對中國市場出貨H200，然而中國的政策向來變幻莫測，外國企業在當地執業或銷售產品，相當容易受到各種突發的政策所限制，因此輝達設下嚴格的限制。

知情人士透露，現在輝達要求購買H200的中國客戶必須全額付款，且不允許修改或取消訂單、退款或更改配置。在特殊情況下，客戶可以提供商業保險獲資產抵押，作為支付現金的替代方案。

在這之前輝達的條件相對寬鬆，雖然也要求中國客戶預付訂金，但是有時允許客戶僅支付訂金而非全額。目前中國開放H200進口仍是未知數，輝達對於中國客戶訂購H200的條件相當嚴格地執行。

據悉，北京政府先前要求部分中國科技企業暫停訂購H200，原因是監管機構要求企業訂購H200的同時，還必須採購國產晶片，只是數量尚未敲定。中國晶片製造商雖然也已經打造出包括Ascend 910C在內的AI晶片，論及訓練高階AI模型方面，性能仍遠遠落後H200。

(原始連結)





