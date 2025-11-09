為辦「開幕式」桌球賽中場「喊卡」！ 主辦：我們沒錯

桌球比賽進行到一半 ，卻突然說要暫停舉辦開幕式。（圖／東森新聞）



選手參加CAS桌球錦標賽，賽事正進行時，卻因為要舉行開幕式突然喊卡，許多選手就質疑這賽程安排根本有漏洞，不過裁判長面對各方質疑，則是反嗆家長都是外行人，還說主辦方並沒有錯，態度強硬。

家長：「球員比賽比到一半，竟然被裁判長說，比賽全部暫停。」

桌球比賽廝殺到一半 ，怎麼說停就停，現場所有選手及前來觀賽的家長通通一臉矇。

主辦方：「我們要開幕了，請各位球員坐在你的球員席上面，裁判坐在裁判席上面。」

這主辦單位給出的原因，更是令全場聽了都傻眼，現場一片譁然。賽場上專注的選手們，高昂的鬥志全被澆熄。原來這荒唐場面，就出現在第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽，攤開預賽賽程表來看。

11/8當天，同時有國小組社會組及壯年組，三個組別共16桌。比賽從早上8:30開始，11點是安排開幕式，但選手和家長質疑，這賽程規劃大有問題。

家長：「我就問這樣扯不扯，還有那個比賽比到最後一分的，然後叫人家停下來。」

家長氣不過，比賽比一半喊卡，要是打到關鍵分，選手情緒勢必大受影響，還得聽著台上長官不停鬼打牆，只是...。

大會裁判長陳鼎淵：「主辦單位有排定時間，一定要照表走啊。」

裁判長強調一切都是照表走，中場暫停時也有保留分數，但還是有選手質疑，中斷比賽安排太過粗暴，裁判長卻這樣說。

大會裁判長陳鼎淵：「我們沒有錯，家長是因為不懂，才會說那些奇怪的話，我們也沒辦法應付。」

選手想展現苦練多日的成果，卻被當場澆了盆冷水。

家長：「不舒服，氣勢在走突然被中斷。」

說喊卡就喊卡，主辦方被質疑根本不尊重選手，卻始終強硬表態沒問題，選手和家長只得到這句。

大會裁判長陳鼎淵：「我們沒有錯。」

任誰都無法接受。

