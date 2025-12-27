為追債撞爛車！交流道周邊「闖燈、危駕」罰近10萬

欠債的銀色轎車，沿路遭撞及、逼車後，衝進果園棄車落跑。（圖／TVBS）

高雄路竹交流道附近發生一場驚險的追債事件，兩部車輛一路狂飆，從路竹樹人醫專附近巷弄開始，沿途闖紅燈、逆向行駛，展現多達10件危險駕駛行為，最終輪胎爆裂，銀色轎車衝入果園並棄車落跑。這場追逐源於20多萬元的賭債糾紛，雙方當事人不僅將面臨近10萬元的罰款，還可能需要賠償車輛及果園的損失。整個追逐過程長達約5公里，如同電影情節般在街頭上演。

目擊民眾描述，事發當時銀色轎車的駕駛座側輪胎已經破損，導致車輛失控衝入農地。這輛轎車不僅染上一層灰塵，車身多處凹陷，車尾嚴重損毀，同時撞斷了果園內的樹木和圍欄，現場還散落著多塊輪胎碎片。儘管車輛已經處於失控狀態，駕駛仍不敢停車。目擊民眾表示，銀色轎車當時搖搖晃晃，車速很快，後方的黑色車輛緊緊跟隨，導致兩車相撞後都發生爆胎。

輪胎爆胎、零件四散，駕駛棄車後躲在鐵工廠，仍被警方逮獲。(圖／TVBS）

聽到碰撞聲的民眾立即報警。警方調查發現，這場追逐始於高雄路竹樹人醫專附近，黑色車輛從後方推擠銀色車輛，導致銀車撞到對向來車，隨後一路逃到阿蓮的玄佑街。最終，銀色車輛的駕駛棄車逃跑，一度躲藏在附近的鐵皮屋工寮中。目擊民眾向警方透露，銀車駕駛年約20至30歲，行動敏捷，而駕駛的妻子接到電話後趕到現場，卻表示不知道發生了什麼事。

在路竹交流道附近道路追逐，研判兩輛車涉及闖紅燈、逆向、危險駕駛等，可開罰近10萬。（圖／TVBS）

這場追逐戰發生在國道一號路竹交流道附近的環球路上，當時車流量大。警方統計，光闖紅燈就有5件，加上逆向行駛、跨越雙白線和危險駕駛等違規，兩人將面臨高達9萬7400元的罰款。這起事件涉及賭債糾紛，疑似黑吃黑性質，無論是欠債方還是追債方，都將承擔巨額罰款，甚至可能需要賠償車輛損失，為了20萬元賭債付出如此代價，實在得不償失。

