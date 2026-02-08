為追夢3度離家出走！嘻哈歌手獲羅志祥提攜 天王暖舉曝光

張鈞出道6年日前舉辦首場專場演出。翻攝8lak88 IG

23歲新生代嘻哈歌手8lak張鈞，出道6年日前晚迎來人生首場個人演唱會「你最近過得好嗎」。首次以主角之姿站上專場舞台，他回想18歲時曾鼓起勇氣私訊羅志祥、911春風、OZI等前輩，主動分享自己的創作作品，沒想到竟一一收到回覆。

張鈞分享當時羅志祥親自給了許多專業建議，讓他感動直呼「開心到不行」；春風更熱心介紹經紀人牽線，這份提攜之情他至今難忘。透過與派偉俊合作，他甚至有機會與周杰倫同桌吃飯，不過他笑說太緊張，「不敢讓杰倫哥聽我的歌，地位太崇高了。」

17歲走紅點閱突破千萬

張鈞16歲加入嘻哈社團，最初只是把音樂當成抒發情緒的出口，沒想到17歲與Juice boy推出首支單曲〈Paradise〉就一炮而紅，YouTube點閱突破千萬，瘦子、周湯豪都親自留言鼓勵，瘦子更邀他吃飯交流，讓他備受肯定。之後他幾乎一手包辦創作、錄音與發行流程，展現全能實力，與派偉俊、Hosea合作的〈Don’t Wanna Lie〉再創逾2000萬點閱，人氣與實力同步飆升。

廣告 廣告

然而，音樂路並非一路順遂。張鈞坦言，爸爸支持追夢，但媽媽始終希望他走穩定道路、當工程師。童年原本嚮往成為機師，卻因地中海型貧血體檢未過夢碎，直到高中才找到音樂這個「第二人生」。

張鈞出道6年日前舉辦首場專場演出。益極娛樂提供

音樂兼顧學業盼讓家人放心

為了堅持理想，他甚至離家出走三次，其中兩次被警察帶回家，還被員警私訊鼓勵「歌很好聽，但要乖乖回家」，讓他哭笑不得。為了讓家人安心，他持續創作演出之餘也兼顧學業，目前已是大四學生。談到媽媽是否轉為支持，他坦率說：「還沒有，但已經沒那麼反對了。」

張鈞出道6年日前舉辦首場專場演出。益極娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

律師歌王痛斥《世紀血案》消費真相 欠缺尊重：對當事人二次傷害

賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相

《世紀血案》輿論怒火升溫！網傳「影射史明是兇手」電影劇本疑竄改歷史

百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11