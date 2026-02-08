為追夢3度離家出走！嘻哈歌手獲羅志祥提攜 天王暖舉曝光
23歲新生代嘻哈歌手8lak張鈞，出道6年日前晚迎來人生首場個人演唱會「你最近過得好嗎」。首次以主角之姿站上專場舞台，他回想18歲時曾鼓起勇氣私訊羅志祥、911春風、OZI等前輩，主動分享自己的創作作品，沒想到竟一一收到回覆。
張鈞分享當時羅志祥親自給了許多專業建議，讓他感動直呼「開心到不行」；春風更熱心介紹經紀人牽線，這份提攜之情他至今難忘。透過與派偉俊合作，他甚至有機會與周杰倫同桌吃飯，不過他笑說太緊張，「不敢讓杰倫哥聽我的歌，地位太崇高了。」
17歲走紅點閱突破千萬
張鈞16歲加入嘻哈社團，最初只是把音樂當成抒發情緒的出口，沒想到17歲與Juice boy推出首支單曲〈Paradise〉就一炮而紅，YouTube點閱突破千萬，瘦子、周湯豪都親自留言鼓勵，瘦子更邀他吃飯交流，讓他備受肯定。之後他幾乎一手包辦創作、錄音與發行流程，展現全能實力，與派偉俊、Hosea合作的〈Don’t Wanna Lie〉再創逾2000萬點閱，人氣與實力同步飆升。
然而，音樂路並非一路順遂。張鈞坦言，爸爸支持追夢，但媽媽始終希望他走穩定道路、當工程師。童年原本嚮往成為機師，卻因地中海型貧血體檢未過夢碎，直到高中才找到音樂這個「第二人生」。
音樂兼顧學業盼讓家人放心
為了堅持理想，他甚至離家出走三次，其中兩次被警察帶回家，還被員警私訊鼓勵「歌很好聽，但要乖乖回家」，讓他哭笑不得。為了讓家人安心，他持續創作演出之餘也兼顧學業，目前已是大四學生。談到媽媽是否轉為支持，他坦率說：「還沒有，但已經沒那麼反對了。」
律師歌王痛斥《世紀血案》消費真相 欠缺尊重：對當事人二次傷害
賈永婕為林宅血案再發聲！點名「當年的當權者」不要掩蓋真相
《世紀血案》輿論怒火升溫！網傳「影射史明是兇手」電影劇本疑竄改歷史
百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足
電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。主演之一的寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，針對自己參與演出該片，以及日前在殺青記者會上的發言，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉，坦言因自身思慮不周與對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。
殺青後才知《世紀血案》沒得到授權？楊小黎凌晨再發聲
電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，多位演員大吐拍攝心情，不料事後引發爭議，更遭網友揚言抵制。對此，女星楊小黎率先出面發聲，坦承記者會後才知道沒有取得當事人或家屬同意，但面對網友的相關疑問，她則在凌晨二度發聲回應。
「如果我起不來...」立威廉罹癌！認11年前遺囑已重新寫好
現年49歲的男星立威廉，在當年靠著偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍台灣，但在去年8月證實罹患甲狀腺癌二期，心情頓時陷入谷底，所幸歷經一連串治療後，已經康復許多。近日，他接受陸媒訪問，表示已經重新寫好遺囑。
子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃
娛樂中心／杜子心報導南韓人氣女團TWICE迎來出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱就引爆話題，今年更確定將唱進台北大巨蛋，讓台灣粉絲期待值再拉高。近日TWICE官方YouTube頻道釋出長達 34 分鐘的台灣演唱會幕後花絮，不只記錄演唱會後台點滴，其中一段「飯店夜市畫面」意外成為最大亮點。畫面中，台籍成員周子瑜的媽媽親自安排宵夜，直接把整排台灣夜市小吃送進團員下榻的飯店，讓成員們一踏出房門就被震撼到。
楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害
香港歌壇天后楊千嬅近日迎來 52 歲生日，人緣極佳的她連日來與多位圈中好友相聚慶生，其中也包括相識多年的女星劉嘉玲。兩人在生日餐會上合影留念，畫面曝光後隨即引發熱烈討論，焦點意外落在年屆 60 的劉嘉玲身上，不少網友驚呼她狀態凍齡，完全看不出真實年齡。