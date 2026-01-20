為追星？柯震東突徵韓文家教 「唯一要求」笑翻網友

柯震東想學韓文。（羅永銘攝）

演員柯震東憑藉帥氣外型與幽默性格深受粉絲喜愛，18歲時因主演電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，之後進軍大陸市場演出電影《小時代》系列也累積亮眼成績，話題始終不斷。日前他才坦言自己「入了 CORTIS 的坑」，沒想到20日又無預警在社群平台 Threads 發出一則徵才貼文，公開徵求「韓文家教老師」，立刻引發網友暴動。

柯震東在 Threads 寫下：「誠徵韓文家教老師，有興趣的開放報名，我只有三個要求：1. 不能兇我！2. 不能兇我！3. 不能兇我！」，短短幾行字展現一貫幽默風格，讓粉絲看了忍不住直呼可愛，也瞬間吸引大量留言朝聖。

柯震東發文誠徵韓文家教，條件曝光。（圖／翻攝自Threads @kaikaiko）

貼文曝光後，立刻釣出大批網友踴躍自薦與搞笑回應，有人認真留言表示：「我是韓文老師！！！在韓國讀韓語碩士畢業，教學經歷四年！！只接1:1家教，但是教你可能我無法集中，單純留言」，也有粉絲歪樓笑問：「不能兇，那可以體罰嗎？」、「那有沒有在徵同學，一起讀更可以督促對方」，甚至有人懊悔表示：「我開始後悔沒有學韓文了」。

此外，不少人將徵家教一事與他日前提到的 CORTIS 聯想在一起，紛紛留言猜測動機，「學韓文是為了CORTIS?」、「之後有機會看到柯震東跟CORTIS簽售的影片嗎」、「你是不是想去當CORTIS 的第六寶」、「太可愛，學韓文是為了追星嗎」、「之後CORTIS簽售會看到你嗎？」，至於柯震東是否真的會公開上課成果，或與 CORTIS 有更多連動，也讓外界充滿期待。

