為追牛郎砸光人生！日女勒斃社長搶錢還債 檢求處無期徒刑斥「極度自私」
日本愛知縣2024年發生一起駭人聽聞的強盜殺人案件！1名不動產公司社長慘遭殺害後被棄屍於琵琶湖，而殺人凶手竟是前風速店員工市橋由衣，只因為沉迷牛郎店導致欠債累累，才夥同他人犯下該起案件，檢方對其求刑無期徒刑。
據《產經新聞》報導，29歲前風俗店員工市橋由衣因沉迷牛郎俱樂部揮霍無度而背負大量債務，為了償還欠款，2024年1月15日至23日期間，與1名47歲男子共謀入侵愛知縣海部市一名不動產公司社長住處，在勒斃被害人後將遺體拋屍在琵琶湖，並利用竊得的提款卡提領約400萬日圓現金（約新台幣78萬8,720元）。檢方依強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴兩人，並認為市橋由衣應判處無期徒刑。
檢察官抨擊市橋由衣是因沉迷牛郎店而欠債累累，為了償還欠款竟將魔爪伸向被害人，犯案動機「極度自私」，且被害人在第一次遭勒頸後仍有生命跡象，但她仍殘忍將其殺害，顯示犯行執著且手段殘忍。辯護律師則稱，被告年輕尚輕且社會經歷不足，因一時衝動而犯案，盼能保留其重返社會機會，認為判處20年有期徒刑較為適當。該案由國民法官參與審判，全案辯論終結，預計16日宣判。
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