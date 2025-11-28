為退休金焦慮？ 專家建議賣掉「5物品」：換一整年旅遊經費





為了避免退休後出現資金問題，不少人開始思考如何管理和規劃自己的財務與資產。但除了投資和儲蓄外，有理財專家建議，檢視家中的閒置物品並出售，也能創造一筆可觀資金。



美國理財網站《GOBankingRates》指出，以下有5種常見的閒置物品，都有不小的價值，應該在退休前賣掉，就能額外得到一筆可觀的資金，讓退休生活可以過得更寬裕。

1.家中的第二台車

該名理財專家表示，他會建議客戶先從盤點家中的車輛開始。有些人會因為休閒或其他理由，在代步車之外另外購買第二台車，但無論是休旅車或夢幻名車，每年的保險、保養與維修成本累積下來都相當可觀。專家認為，退休後通勤機會減少，生活步調也會放緩，車輛的使用頻率將明顯降低，長期閒置的車子不僅浪費，故障機率也會提高，實在沒有保留的必要。並指出，曾見過民眾賣掉多餘的車後，不僅省下持有成本，還能換得一整年的旅遊經費或居家改善預算，因此專家認為，賣掉車子不是縮減享受，「而是將資源重新投入真正能帶來快樂的事物。」

2.維護成本高的度假屋

有些民眾偏好擁有第二個落腳處，會在風景優美的僻靜處購入度假小屋，但專家提醒，和車子一樣，度假屋背後隱藏著房產稅、管委會費與維護成本等開銷，長期下來負擔不小。若選擇出售，就可一次獲得大筆資金，可用於強化退休基金或建立應急緩衝資金，運用上更為靈活。有度假住宿需求時，短期租賃住處更實惠：「許多退休族後來發現，有需求時再租屋反而更划算，又減少壓力。」

3.易堆塵的收藏品

不少人年輕時喜愛蒐集藝術品、運動紀念品或復古樂器等各類收藏品，儘管收集的過程曾帶來樂趣，收藏品也曾充滿意義，但退休後隨著生活型態改變，這些收藏品往往只能被封箱或閒置在角落。專家指出，若收藏品已不再為生活帶來價值，應該考慮適度出售，能將其轉化為更實用的資源。專家表示：「出售不會抹去回憶，只是讓價值以另一種方式延續。」

4.以前買的健身器材

有些人年輕時因懷抱著「讓生活更好」的憧憬，買了健身器材或各類廚具、專業級廚房設備等，儘管當初是抱著美好的期待購入，但若使用頻率不高，就可能與大型雜物無異。專家表示，這些物品若長期佔空間或需要額外維護，等於在默默增加支出，因此也建議適度出售：「出售不但能騰出空間，也能為你真正享受的事物增加預算。」

5.老舊科技產品

電子設備與過去的影音媒體更新速度快，許多人在更換新的3C產品時，並未及時處理舊的，長期下來就可能導致家中堆滿舊手機、相機、遊戲機與光碟。專家建議：「適時賣掉或捐出，不僅清爽生活環境，也能帶來小額收入，替人生下一階段做準備。」

最後，專家提到，有些人會因難以割捨過往的回憶而不捨出售這些物品，但專家強調，退休前出售物品並不是與珍藏告別，而是替自己創造更清晰、更無壓力的生活，退休族出售不再符合如今收活需求的高價物品，實際上是在為未來換得更多彈性與安心：「退休規劃不只是金錢，而是排除干擾，讓心力與資源都能集中在真正重要的事情上。」

