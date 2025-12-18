為遏止境外敵對勢力對國家主權及安全之威脅 行政院通過國安法、陸海空軍刑法等4法修法

行政院會今（18）日通過「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第24條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第32條修正草案，將函請立法院審議。（圖／報系資料庫）

為遏止境外敵對勢力對國家主權及安全之威脅，行政院會今（18）日通過「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第24條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第32條修正草案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，總統今（114）年3月13日主持國安高層會議，針對中國對臺灣滲透、統戰與主權挑戰等五大威脅，提出17項因應策略。行政院隨即展開行動進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，相關計畫與行政措施總計超過120項，均持續推動中。也感謝日前立法院三讀通過海纜七法修正案，而本次推動4項法案修正作業，同樣是落實上述因應策略的一環，以展現我國防禦滲透與維護主權的決心。

廣告 廣告

卓榮泰指出，鑑於境外敵對勢力滲透手法多元且多變，除在我國發展組織，更透過各種途徑拉攏、吸收國人參與，伺機刺探、竊取機密，危害國家安全，故本次修法增訂參與組織的不法樣態及中間人責任的處罰規範，並加重處罰現役軍人、公務員故意犯「國家安全法」之罪，以及現役軍人與退除役官兵違反忠誠義務的行為，並擴大喪失請領退休（職、伍）給與權利的適用範圍。

此外，卓榮泰說，基於《公民與政治權利國際公約》第20條第1項規定的要求，並同時兼顧言論自由的保障下，此次增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，並針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論，或公開散布危害國家安全、社會經濟安定等錯假訊息，予以適當處置，以遏止境外敵對勢力宣傳、滲透及認知作戰的威脅。

卓榮泰請法務部、國防部及國軍退除役官兵輔導委員會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，以強化國家安全法制，確保國家主權不受侵害，並在修法完成之後，要求各單位、各機關、各部會要展現公權力執法強度，迅速、有效且全面遏制所有不法行為，以維護國家主權及安全。

國防部表示，鑒於近年發生現役軍人對敵人宣誓或表示效忠情事，嚴重危害國家安全，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應「國家安全法」部分條文修正 ，爰推動「陸海空軍刑法」第24條與「陸海空軍軍 官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正 案。

國防部說明，「陸海空軍刑法」第24條修正草 案，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為 效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年 以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

此外，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，「陸海空軍軍官士 官服役條例」第24條、第25條及第41條修正草案 ，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安 全法」第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確 定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。修正草案將循序由行政院送請立法院審議，期盼法案能獲得立法院及社會大眾廣泛支持，儘早完備修法程序。

本次修法重點如下：

（一） 有關「國家安全法」部分條文修正草案部分：

1、增訂參與組織之不法態樣，並於發展組織及參與組織行為增加足以危害國家安全或社會安定之形式適性犯要件。（修正條文第2條）

2、增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，以及針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或公開散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定之錯假訊息、為中共從事具政治目的之宣傳者，增訂網路服務提供者、網際網路接取服務提供者應依令採取相關措施與網路服務提供者保存、提供相關網路資料之義務及處罰規範。（修正條文第4條、第4條之1）

3、依為大陸地區、香港、澳門及境外敵對勢力或為外國違反規定，分設不同刑度之處罰規範。另增訂中間人責任之處罰規範。（修正條文第7條、第8條、第8條之1）

4、擴大喪失請領退休（職、伍）給與權利之適用範圍，並增訂暫停請領退休（職、伍）給與權利之情形及相關恢復發給規定。另增訂為大陸地區、香港、澳門及境外敵對勢力犯本法之罪，以及現役軍人、公務員故意犯本法之罪，加重其刑之規定。（修正條文第13條、第15條之1）。

（二）有關「陸海空軍刑法」第24條修正草案部分：加重現役軍人犯「不盡其應盡之責而降敵」罪之處罰，同時增訂其預備犯及陰謀犯之處罰，並增訂以言語、舉動等方式對敵人為效忠表示之犯罪類型及其刑責，以有效確保國家安全及軍事利益。

（三）有關「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案部分：修正軍官、士官在現役或停役期間，犯內亂、外患等罪，經判刑確定，喪失其請領退休（職、伍）給與權利之規定。

（四）有關「國軍退除役官兵輔導條例」第32條修正草案部分：針對違反忠誠義務之退除役官兵，增訂退除役官兵無月退休（職、伍）給與，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間之本條例規定之權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？