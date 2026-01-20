為達到全民防災目標 賴清德：盼共同投入防災士培訓

賴清德表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。（圖／取自總統府網站）

賴清德總統今（20）日上午前往臺中出席「115年度防災士培訓」時表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。

賴清德致詞時首先代表國家感謝國際獅子會第三聯合會葉浴堅議長及所有獅友，並表示，國際獅子會是四大國際社團之一，每一位會友都是社會的中堅力量，不僅事業有成，更秉持著服務精神，熱心公益、救助弱勢，推動國家經濟與社會進步。

賴清德提到，臺灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應該要有自我保護的準備，並在行有餘力下幫助別人。另外，面對地緣政治變化不能掉以輕心，避免在事情發生時毫無準備。因此，上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，在必要時加以應用，達到全民防災的目標。

賴清德指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓了6萬8千名防災士，今年也要繼續努力，希望達成培訓10萬名防災士的目標。同時感謝內政部、臺中市政府、消防局、逢甲大學、防災研究中心團隊共同參與這項防災士培訓計畫。

賴清德指出，在場學員皆已成為合格的防災士，之後就可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。並肯定何欣純立法委員積極推動臺中市各項建設，爭取中央資源照顧地方在社會福利上的需求，也高度支持防災士制度以及全社會防衛韌性。

最後，賴清德再次感謝大家參與這項防災士培訓計畫。並表示，社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體一起來投入防災士培訓。

