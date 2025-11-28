為遠地就醫癌友省住宿費 公益音樂會12/18登場

為著愛，阮甲你作伴公益音樂會，將於1218衛武營演出

伊甸基金會攜手醫聲室內樂團，將於12月18日移師高雄，舉辦「為著愛 阮甲你作伴」公益音樂會，為遠地就醫癌友的住宿服務「愛心棧」籌募經費。28日舉辦記者會，伊甸基金會常務董事董倫賢、醫聲室內樂團指揮楊智欽、團長吳育弘，以及癌友代表陳小姐一同出席，呼籲社會大眾響應購票，用實際行動讓「作伴」成為病友的最大力量。

醫聲室內樂團團長吳育弘醫師分享創團理念

根據衛福部健保署民國114年10月統計資料，領有重大傷病卡，需積極或長期治療的癌症人數超過48萬人[1]，而民國111年，新發癌症人數突破13萬人[2]，相當於平均每4分2秒，就會新增一名癌症患者。然而各縣市醫療分配不均，具精密診斷及醫學中心多集中於六都，遠地往返就醫成了許多病友家庭的常態，甚至因此放棄治療。伊甸愛心棧提供病友免費住宿，讓因醫療資源限制，需長期且頻繁的至外地就醫的病友，免去往返奔波的疲累，亦減少因交通與住宿費用所產生的經濟負擔。

來自屏東佳冬的陳小姐，為治療直腸癌，必須搭火車，再轉公車才能抵達高醫，往往天還沒亮就要出門，就怕錯過預約診療的時間。陳小姐說，尤其是化療後，拖著虛弱的身體搭車回家時，會感到分外辛苦。幸好，在每天需要固定放射治療的期間，有愛心棧服務介入，讓她就近居住，能好好休養，也大大減輕家庭經濟的負擔。另一位癌友賴先生也表示，很感謝愛心棧，在身心最煎熬時穩穩接住他，讓他省去舟車勞頓，放心面對療程。

家住屏東的癌友陳小姐，感謝伊甸愛心棧提供免費住宿，讓他能免去舟車勞頓之苦

35年前，因為喜歡音樂而聚在一起演奏的醫學院學生，畢業後組成醫聲室內樂團，樂團一開始僅有10多名成員，至今已發展成將近40人的樂團。吳育弘分享，為了這場演出，每隔週週末，團員們會從全台各地集合團練，雖然辛苦，但甘之如飴，因為大家知道這不只是為了自己，更是為了伊甸愛心棧所服務的癌友們，希望藉由溫暖的樂聲，延續希望、傳遞愛。

伊甸基金會常務董事董倫賢表示，感謝醫聲室內樂團的鼎力支持，透過舉辦公益音樂會，奉獻一己之力。愛心棧自2014年正式啟用，至今已幫助333個遠地就醫的家庭，提供超過15,500天的住宿服務，省下超過1,800萬的費用。然而，愛心棧的服務成本高昂，目前需求仍遠大於可提供之服務量能，因此急需各界捐款支持，或成為愛心房東，攜手伊甸為有需要的癌友們，打造安心休養的避風港。

醫聲室內樂團指揮楊智欽老師盼各界用行動響應愛心棧服務

[1] 根據衛生福利部全民健保署114年10月統計資料，重大傷病各疾病別有效領證，類別為01需積極或長期治療之癌症，有效領證數為506,074張、有效領證人數為486,225人。[2] 根據民國111年癌症登記報告，全癌症個案數為 130,293 人，較前一年121,762人增加 8,531 人，增加率為 7.01%；若以一年365天計算，相當於每4分2秒，就有一人確診罹癌。

撰文、攝影／伊甸基金會