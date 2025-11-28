為遠地就醫癌友省1800萬元住宿 公益音樂會12/18登場

伊甸基金會攜手醫聲室內樂團，將於十二月十八日移師高雄，舉辦「為著愛 阮甲你作伴」公益音樂會，為遠地就醫癌友的住宿服務「愛心棧」籌募經費；今（廿八）日舉辦記者會，伊甸基金會常務董事董倫賢、醫聲室內樂團指揮楊智欽、團長吳育弘，以及癌友代表陳小姐一同出席，呼籲社會大眾響應購票，用實際行動讓「作伴」成為病友的最大力量。(見圖)

根據衛福部健保署十月統計資料，領有重大傷病卡、需積極或長期治療的癌症人數超過四十八萬人，而一一一年新發癌症人數突破十三萬人，相當於平均每四分二秒就會新增一名癌症患者；然而各縣市醫療分配不均，具精密診斷及醫學中心多集中於六都，遠地往返就醫成了許多病友家庭的常態，甚至因此放棄治療。伊甸愛心棧提供病友免費住宿，讓因醫療資源限制，需長期且頻繁的至外地就醫的病友，免去往返奔波的疲累，亦減少因交通與住宿費用所產生的經濟負擔。

來自屏東佳冬的陳小姐，為治療直腸癌，必須搭火車再轉公車才能抵達高醫，往往天還沒亮就要出門，就怕錯過預約診療的時間。陳小姐說，尤其是化療後，拖著虛弱的身體搭車回家時，會感到分外辛苦。幸好，在每天需要固定放射治療的期間，有愛心棧服務介入，讓她就近居住，能好好休養，也大大減輕家庭經濟的負擔。另一位癌友賴先生也說，很感謝愛心棧，在身心最煎熬時穩穩接住他，讓他省去舟車勞頓，放心面對療程。

三十五年前，因為喜歡音樂而聚在一起演奏的醫學院學生，畢業後組成醫聲室內樂團，樂團一開始僅有十多名成員，至今已發展成將近四十人的樂團。吳育弘分享，為了這場演出，每隔週週末，團員們會從全台各地集合團練，雖然辛苦，但甘之如飴，因為大家知道這不只是為了自己，更是為了伊甸愛心棧所服務的癌友們，希望藉由溫暖的樂聲，延續希望、傳遞愛。

伊甸基金會常務董事董倫賢表示，感謝醫聲室內樂團的鼎力支持，透過舉辦公益音樂會，奉獻一己之力；愛心棧自二○一四年正式啟用，至今已幫助三百三十三個遠地就醫的家庭，提供超過一萬五千五百天的住宿服務，省下超過一千八百萬的費用。然而，愛心棧的服務成本高昂，目前需求仍遠大於可提供之服務量能，因此急需各界捐款支持，或成為愛心房東，攜手伊甸為有需要的癌友們，打造安心休養的避風港。

「為著愛 阮甲你作伴」公益音樂會，將於十二月十八日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦，音樂會所得將扣除成本後，由醫聲室內樂團捐出支持愛心棧服務；購票請上OPENTIX售票系統，搜尋「醫聲室內樂團35周年年度音樂會系列三《為著愛，阮甲你作伴-支持癌友遠地就醫》」，如對活動有任何問題，或有意成為愛心房東，都歡迎加入伊甸愛心棧官方Line（ID：@007ayxoi）或致電○二-八九三五二七○○詢問。