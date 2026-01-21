為遲緩兒及盲童辦理團圓圍爐 連續27年送愛不間斷

精湛建設總經理陳志聲扮鋼鐵俠為十個傳愛單位帶來歲末大禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

由中部企業界發起的「送愛心到人間」團圓圍爐公益活動於21日盛大舉行，活動由精湛建設總經理陳志聲於民國88年因一句對遲緩兒的承諾而發起，27年來凝聚中部企業界力量，持續將關懷化為實際行動，陪伴慢飛天使與盲童迎接歲末團圓時刻。

活動序幕由發起人陳志聲身穿「復仇者聯盟黑鋼鐵俠」造型，率領近百位變裝玩偶的員工與志工熱鬧進場，在各單位小朋友的歡呼尖叫聲中正式揭開。今年特別以鋼鐵俠象徵企業界堅定不移的意志，陳志聲表示，希望所有支持活動的企業夥伴都能以鋼鐵般的精神，長期守護這份愛，讓企業關懷持續在台灣社會迴盪。今年活動再度匯聚新北家扶、大同育幼院、南台中家扶、台中發展學園、彰化家扶、雲林家扶、伊甸、瑪利亞、中華存善、惠明等十個傳愛單位，成為中部地區規模最大、影響最深遠的歲末關懷行動。

陳志聲在致詞時向遲緩兒與盲童家長表達歉意，坦言無法逐一到府探望，因而透過團圓圍爐邀集大家相聚，誠摯心意令全場動容。活動高潮來到神秘禮物揭曉時刻，舞台上巨型氣球被逐一刺破，緩緩升起的禮物包含各單位期盼已久的特殊輔具設備與電腦用具；隨後再揭曉五台交通車、五台GOGORO電動機車及65吋電視等驚喜，讓全場尖叫聲此起彼落。陳志聲指出，交通車對遲緩兒至關重要，27年來已累計捐贈90台，皆依各單位實際需求提供，確保資源發揮最大效益。今年活動同時表揚26位年度最佳志工，致贈石墨烯電熱肩頸按摩帶，感謝志工們長年無私付出。

十個傳愛單位也精心準備表演節目回饋主協辦單位，，讓大家倍感溫馨與感動，滿滿的愛圍繞洋溢整個會場。活動最終在全場合唱《感恩的心》、共同點亮蠟燭拼成巨大愛心中圓滿落幕，並相約明年第28年再見，讓「送愛心到人間」的承諾持續傳承。