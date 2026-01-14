為選戰賣3分地！黃榮利初選落敗：愛嘉義的心永不改變

黃榮利在黨內初選中失利。（圖／翻攝自黃榮利臉書）





民進黨嘉義縣長黨內民調初選結果今（14）日出爐，現任議員黃榮利雖然無緣披掛上陣，但他受訪時表示，首先深深感謝這段時間陪他上山下海的基層夥伴，更坦言為了這場艱困選戰「賣了三分地」，展現背水一戰的決心。

「明知艱困卻不離不棄」 黃榮利謝戰友

根據民進黨公布的嘉義縣市長初選民調結果，民進黨立委蔡易餘支持度為64.8135％，嘉義縣議員黃榮利支持度則是38.1949％，兩人相差26個百分點。面對初選結果，黃榮利指出，首先要感謝的就是陪伴他上山下海、從早站到晚的夥伴們，「明知道這是一場非常艱困的選戰，卻能選擇不離不棄，陪我每天從早站到晚。」

此外他也感謝嘉義縣鄉親，還是有這麼多人肯定、支持他，給他勇氣來打這場選戰，強調「未來對服務嘉義鄉親的這份心意絕對不會變，深愛嘉義的這份感情也不會變，一心一意為嘉義縣來付出。」

曝為選戰「賣3分多地」

黃榮利說，可能很多人會質疑他從政清廉要如何應付龐大選舉開銷，他不諱言表示「真的賣了三分多的地來選這一次選舉。」強調這不是為了個人私利，而是為了實踐當初的初心與決心。他感性表示，雖然選擇了減少一點點「擁有」，但就是要讓嘉義縣的縣民能夠多一點的社會福利，所以堅持到底。

坦然接受民調結果

面對落敗，黃榮利展現風度表示，選戰非常辛苦，也在非常艱困的環境中來競選，但他接受選舉結果，並承諾未來愛嘉義的心永遠不會變。後續有記者詢問後續規劃，對此黃榮利坦言會繼續服務鄉親，當作他每天的日常。