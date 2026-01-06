即時中心／黃于庭報導

民眾黨「2年條款」將屆滿，除了白委劉書彬之外，其餘7名不分區立委將於本（1）月底卸任，而現任黨魁黃國昌昨（5）日表態，已經簽下辭職書，更點名部分民進黨立委有意參選縣市長，卻還佔著立委位子，是否應一併辭職。對此，綠委吳思瑤痛批，黃國昌把自己捧得多有氣魄毫不戀棧，未免演太大。

首先，吳思瑤直接點破，黃國昌辭立委是民眾黨自家2年條款的政治宣示，時間到了就下台換人，跟參選縣市長完全沒關係，「把自己捧得多有氣魄毫不戀棧，未免演太大」。

吳思瑤痛批，別人是票選的區域立委，辛辛苦苦打選戰當選；反觀黃國昌投靠民眾黨取得不分區席次，得來全不費功夫，有無民意基礎，完全沒得比。至於「帶職參選」爭議，她強調，民進黨立委參選縣市長，不只沒有離開原選區，反而加倍經營擴大服務，沒有誠信問題。倒是黃國昌過去選汐止，落跑棄選民；現在選新北，住大安區豪宅，「對選民不忠誠的，就是他自己！」

針對黃國昌點名綠委應辭職一事，吳思瑤直說，不分區可以遞補，且黃國昌辭職後民眾黨還是8席，區域立委出缺要補選，狀況大不同，「無本生意誰不會做，但硬要扯在一起，就有夠矯情」；她更指出，立委帶職參選各黨都有，黃國昌卻只消費民進黨，不敢提國民黨。

最後，吳思瑤提到，前民眾黨主席柯文哲2022年為前白委賴香伶背書，「參選縣市長不必辭立委」。她痛批，黃國昌從來不是什麼有guts的好漢，不過是顏色一換再換的政治撈仔，明明是狗熊，還想當英雄？





原文出處：快新聞／為選新北演很大？黃國昌辭立委又點名綠營 吳思瑤怒了：政治撈仔

