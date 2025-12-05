為選舉鋪路? 李四川廣播聊政績 綠酸"凸顯蔣沒做事"

政治中心／陳堯棋 賴文軒 台北報導

台北市副市長李四川鬆口有意願登記新北市長初選之後，今天（5日）他上廣播打政績牌，大談拆除公館圓環、輝達簽約，被解讀在為選戰鋪路。但綠營議員認為與新壽地上權轉移拖了近1年，讓成績大打折扣，更凸顯蔣萬安無能。加上日前李四川受訪時，竟回答女主持人說"妳可能不懂"，挨轟是性別歧視！

主持人王淺秋 vs. 台北市副市長李四川：「(拆除公館圓環)並不是要去解決速度的快，而是要解決我們的交通事故，在那一個月說實在，我大概如果早上有空，我就會站在那裡看。」強調拆除公館圓環後，勤跑第一線視察通車狀況，李四川表態願意登記新北市長初選後，廣播上大談政績，一步步為參選鋪路。

廣告 廣告

「妳可能聽不懂」挨批歧視 李四川自認坦承、沒這意思

台北市副市長李四川。（圖／民視新聞）

主持人王淺秋vs.台北市副市長李四川：「農曆過年前能夠簽約，那在明年的六月能夠開工，讓輝達能夠真正落實在台北市，這個大概是我們兩個人，現在最重要的工作。我沒有的，他(蔣萬安)都有，我有的，他也有，所以昨天我就講說他比我優秀。」聲稱輝達簽約進度遠比選舉重要，但訪談過程，李四川感性評論蔣萬安的這段話，也被解讀即將功成身退。台北市議員(民)洪健益：「其實川伯要去選新北市的市長，看起來已經是板上釘釘了，與有光榮地你真的是有做了一些事情，但是所有的事情都是你做的話，那反之凸顯一件事情，我心目中的蔣萬安根本不會做事。(輝達簽約)那前半段我只能說，100分來講他只有20分不到，原因是因為，他們早期的做法是太為消極的態度。」洪健益狠酸，李四川狂打政績牌，反倒凸顯蔣萬安的無能，不但變成反效果，近日也爆出失言。台北市副市長李四川(11.21)：「我想這個執政本身，並不是穿得漂亮。」主持人 雪寶vs. 台北市副市長 李四川(12.3)：「雙北可不可以，都可以使用翡翠水庫，這個可能雪寶妳會聽不懂。」

「妳可能聽不懂」挨批歧視 李四川自認坦承、沒這意思

李四川失言挨轟性別歧視 。（圖／民視新聞）

被問蘇巧慧，反酸施政並非穿著漂亮就可以，還在廣播時，面對女主持人提問，回答妳可能聽不懂，引來外界批評老藍男性別歧視！新北市議員(民)張維倩：「蘇巧慧年輕有創意，他說她穿著漂亮，甚至在女主持人問她，新北用水的時候，他竟然回答妳可能聽不懂，由此可見，李四川不只不懂新北人的需求，性別學分更應該好好的重修。」台北市副市長李四川：「絕對沒有他們想的這個意思，我要加強的是我講話的技巧。」李四川一言一行，如今都會被選民放大檢視，想挑戰2026，真的準備好了嗎？





原文出處：「妳可能聽不懂」挨批歧視 李四川自認坦承、沒這意思

更多民視新聞報導

阿嬤的多重宇宙? 李四川曝"板橋阿嬤"勸參選

李四川表態願登記戰新北 蔣萬安:不管在哪 心都同在

新北藍白合?三角督? 李四川:願參加初選 蘇巧慧拚得票過半

