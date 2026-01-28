為選議員加入民眾黨 媒體人毛嘉慶遭爆性騷「黨工女神」

剛加入民眾黨的媒體人毛嘉慶遭爆曾涉嫌性騷女黨工。（資料照片／王傳豪攝）





2026九合一大選在即，藍綠白正積極備戰，民眾黨近日卻屢傳爭議事件。有媒體報導，剛入黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶，遭爆涉嫌對黨內女黨工展開熱烈追求，更曾唐突問：「要不要開房間？」讓當事人感到極度不適。據瞭解，此案日前被舉報到中評會，目前已收案處理。

出身國民黨的毛嘉慶原本是前黨主席洪秀柱的子弟兵，但過去因違規參選桃園市議員遭開除黨籍。他去年12月決定再度參選議員、並加入民眾黨爭取提名。該選區的黨內競爭者還有中央委員林昭印、及前社發部主任張清俊，如今呈3搶1局面，預計將成為黨內第一個以全民調方式初選的選區。

據《ETtoday新聞雲》報導，毛嘉慶遭爆過去在加入民眾黨前，曾熱烈追求1名「女神級」黨工，甚至幾度用言語騷擾，脫口問對方「要不要一起開房間」，讓當事人感到相當不舒服，更曾氣憤向身邊友人訴苦。此案直到去年12月底的民眾黨內部餐會才爆出，經延燒後、已有黨員向黨內舉報。

報導指出，檢舉人主張，此性騷案雖然是發生在毛嘉慶入黨之前，但考量毛嘉慶可能代表民眾黨參與2026年地方選舉，擔心影響黨的聲譽，因此決定舉報。該案原本是向黨內的選舉決策委員會提出，但選決會認為此案沒有政治處理的空間，且必須保護被害人權益，因此移送中評會評議。（責任編輯：呂品逸）

《上報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

