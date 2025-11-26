為遺產兄弟鬩牆！高雄男找女友大鬧姪子婚禮撒冥紙 判4月

高雄才姓男子不滿兄嫂侵吞母親遺產，在哥哥兒子婚宴當天到場鬧事，丟雞蛋、撒冥紙並發放指控傳單。高雄高分院認定構成加重誹謗罪，判才男及同居女友各4月徒刑，可易科罰金12萬元定讞。

案發前一天，才男找女友一起到哥哥住處丟雞蛋、撒冥紙，圖非新聞當事地點。（圖／示意圖／資料畫面）

判決指出，才氏兄弟為了母親遺產分配問題感情失和。弟弟阿勇（化名）因認為其母遺產分配不公，而與54歲胞兄阿達（化名）多有嫌隙。去年6月15日中午，阿達兒子在高市某餐廳舉辦婚禮，阿勇並未獲邀參加，為迫使哥哥出面處理遺產問題，竟找47歲李姓女友一起到場鬧事。

兩人事先在住處製作約50張傳單，其上標註對哥哥的「三問」，內容指控哥哥及嫂嫂不孝、不公、不義，傳單寫道：「第一問！大公開、口口聲聲自稱虔誠禮佛吃素修道之人可以欺騙母親，苦毒虐待如風中殘燭的婆婆嗎？第二問！可以欺負老媽媽不識字用不法手段取得房產，上下其手侵吞媽媽財產嗎？第三問！可以不擇手段情勒欺騙兄弟侵占財產如此不公！不義！天理難容之事嗎？」

才男不滿遺產分配，跑去大鬧姪子婚禮。（圖／示意圖／pixabay）

案發前一天，兩人先到哥哥住處丟雞蛋、撒冥紙，並事先預告稱將在婚禮當天「華麗的登場，拭目以待！」、「業障必定現前」、「回報到你的子與孫身上」。

婚宴當天，兩人前往餐廳大門欲散發傳單給與會親友，被阿達家人阻擋後，隨即轉往餐廳停車場，將傳單夾在多輛參加婚宴賓客的汽車擋風玻璃上。

隨後，兩人又駕車前往哥哥住處，散發傳單給左鄰右舍，指「哥哥、嫂嫂可以不擇手段情勒欺騙兄弟侵占財產如此不公！不義！天理難容之事嗎？」等語。

法院審理時，弟弟及李女辯稱傳單內容均為事實，並提出兩年前與哥哥的部分錄音對話為證。

一審橋頭地院認為，傳單所指控的事項均屬個人私德問題，與公共利益無關，錄音內容僅提及財產分配過程，無法證明傳單所述之事，因此依加重誹謗罪判兩人各有期徒刑5月，得易科罰金。阿勇和李女不服上訴，均坦承犯行，要求宣告緩刑。

高雄高分院調查，被告等在案發前一天到哥哥住處丟雞蛋、撒冥紙，隔天又跑到喜宴會場鬧事，且未與對方和解，改判各處徒刑4月，得以12萬元易科罰金，但不准緩刑，全案定讞。

