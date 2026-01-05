為避凱思國際收臺雅集團200萬偵查…黃帝穎指黃國昌政治操作故意延會：一旦卸任，該釐清的逃不掉

民眾黨主席黃國昌前段時間深陷養狗仔風波，直至日前仍不斷被《鏡週刊》爆料收受臺雅集團老董之子200萬元，在立法院提老董遭詐數億，痛罵法務部長鄭銘謙。對此，律師黃帝穎今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，針對週刊的指控，臺雅和凱思國際皆悶不吭聲，照理說一般商業公司早就出面澄清、提告，但兩家公司均未發聲否認。他也說，黃國昌為保有國會保護傘，很多作為都在政治操作，包括延會。但只要其二月卸任立委，仍是該面對法律責任追究。

廣告 廣告

黃帝穎提到，自己觀察這段期間，《鏡週刊》數次報導臺雅集團花200萬疑似行賄黃國昌的凱思國際，讓黃去立法院質詢法務部長一事，而此案件也形成對價關係，目前北檢列為貪汙治罪條例案件在辦。



至於為何在觀察臺雅集團，黃帝穎說，該集團也是資金規模相當高的企業，被指控行賄立委照理說會出面澄清，也會提告週刊；但週刊連報好幾期，甚至整個月都在講，但臺雅集團均未回應任何一次，因此他認為，那200萬的金流實際是被掌握的。



黃帝穎強調，正常的商業公司如果遇到子虛烏有的事被報導，一定會去告週刊、出來澄清，但這一兩個月來，臺雅集團都沒有相關動作；週刊也寫凱思國際收200萬、老闆李麗娟當人頭，如果是正常公司也會出來告人。



黃帝穎說，按照這一兩個月的脈絡之下，那200萬與黃國昌在立院質詢法務部長有關臺雅老董詐欺案，只要形成對價關係，黃國昌在「不違背職務收賄罪」上可能面臨七年以上重罪。



黃帝穎表示，在臺雅和凱思都沒否認的情況下，黃國昌用蓋牌式方式提告是相當異常的，沒人知道他告的事實為何。他指出，黃國昌為了維持國會保護傘，就一直延會、延了一整年，目的是阻礙檢察官的偵查，展現黃國昌的心虛。



黃帝穎說，如果今天是國會很多議案審不完，或是很努力在審議案，延會沒話說，結果是總預算完全沒動，做的是彈劾總統來轉移不敢倒閣的心虛，很多作為都是政治操作。他也表明，黃國昌拖不了多久，二月之後只要喪失國會議員的資格，仍是該面對法律責任追究，該釐清的還是要釐清。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

更多放言報導

朱亞虎、彭振聲認罪是關鍵…黃帝穎強調柯文哲「低消10年以上」：共犯圖利的部分也躲不掉

拜會柯建銘旨在交換無罪？黃帝穎指柯文哲對法治「誤解很重」：法官絕不可能因綠白合而影響判決