為還10萬元求職詐騙債務 17歲少女瞞家人下海接客

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名17歲少女，遇求職詐騙背債10萬元，少女瞞家人上網求助遭白牌車運將盯上，誘其到SPA按摩店下海接客籌錢，1天連接4客僅獲15000元，還遭淫媒、及按摩店負責人抽佣剝削，法院依兒童及少年性剝削防制條例等罪，判按摩店負責人、白牌車司機、淫媒等人4年至3年10月不等徒刑，部分被告上訴二審均遭駁回。

判決指出，17歲的A女2023年因找工作受騙交出提款卡，被詐團利用充當洗錢帳號，而成為受騙被害人求償代罪羔羊，她不敢跟家人說，想要自己找工作籌措賠償被害人，金額大約10萬元，她上臉書求助，認識自稱可以幫忙工作的白牌車司機陳姓男子。

陳男先以到飲料店打工引誘少女出面，接著將她直接載到一家SPA按摩店，對少女說，他們沒辦法借錢給未成年，如果想賺錢快一點，要她考慮下海做黑的，按摩店林姓負責人得知少女還是處女一度故作正經，拒絕讓她到店裡上班。

但因少女急著想籌到錢，2023年4月18日，被淫媒連哄帶騙以1萬元代價，順便教她「如何幫客人按摩」為由將她破處，隔日換負責人林男花4千元「試車」後，被帶到按摩店及汽車旅館接客，陸續與4名男子完成性交易，進帳1萬5千元還得讓淫媒、及按摩店負責人抽成，少女不甘遭剝削向警方報案，將相關涉案人繩之以法。

橋頭地院一審判決後，陳姓淫媒未上訴判決確定，按摩店負責人林男、以及陳姓白牌車司機不服一審判決上訴高等法院高雄分院，均遭到駁回，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

