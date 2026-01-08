為都市發展與產業布局 太保市長鄭淑分、代表與市民陳請縣府再評估

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣太保市長鄭淑分今（8）日與黃榮利縣議員、市民代表、太保市民群集於太保里集會所，針對台糖公司規劃在嘉義高鐵特定區，設置1.5MW地面型太陽光電設施，並擬綁約長達20年以上一案，正式向嘉義縣政府提出多項具體建議，並建請縣政府從整體都市發展與產業布局角度，再審慎評估未來影響。

「嘉義高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心」，鄭淑分市長表示，高鐵特區不僅是嘉義縣推動產業升級、都市發展與重大建設的關鍵門戶，更是翁章梁縣長所提出「黃金十年」政策的重中之重。如果在高鐵站周邊核心區位，長期設置地面型光電設施，且一綁約超過20年，將使具高度發展潛力的黃金地段陷於低度利用，並壓縮未來公共建設、產業進駐及都市機能配置的彈性，此作法更與翁章梁縣長所強調的「黃金十年」整體發展方向背道而馳。

鄭淑分市長提出二點建請事項指出，第一，請嘉義縣政府正視嘉義高鐵特定區整體發展方向，確保各項政策與翁章梁縣長所提出「黃金十年」目標具備一致性；第二，請嘉義縣政府能尊重太保市民的意見，將地方實際需求納入決策考量。

鄭市長強調，支持永續能源是共同目標，但更期盼在推動能源政策的同時，兼顧城市長遠發展與地方整體利益，透過充分溝通與整體規劃，為嘉義縣與太保市打造兼顧永續發展與產業布局的未來。