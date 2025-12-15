為都市破碎的生態棲地縫合 高雄半屏山周邊綠色廊帶如何串聯改造？

台積電進駐高雄設廠後，帶動了北高雄高科技產業的發展，過去民間環保團體倡議高雄煉油廠關廠後轉型生態公園，以達到產業轉型，建構更綠色永續的城市。高雄市政府也提出將打造生態科技園區，透過周邊都會公園、半屏山、蓮池潭與左營舊城、洲仔濕地等串聯綠色生態廊帶，營造生態與產業共榮的城市發展。

不過，隨著地方經濟快速發展，市民對於左營地區的都市空間規劃想像為何？去年有民代提出解編洲仔濕地，以符合在地發展需求。當人的活動場域與生態保育價值產生衝突，復育半屏山生態打造綠色廊帶的作法是否面臨挑戰？

營造半屏山周邊綠色廊帶 民眾：生態保育應為首要

半屏山周邊的綠地因城市發展與道路切割，造成生態棲地破碎、景觀人工水泥化。高雄市政府工務局公園處委託高雄市綠色協會提出「半屏山綠色基盤周邊縫合計畫」，規劃從左營高鐵、半屏山、蓮池潭及舊城、洲仔濕地等周邊營造生態網絡，以兼顧經濟發展與生態永續的平衡。

為了促進公民參與和收集意見，綠色協會11月29日在洲仔濕地舉辦工作坊，由在地居民和關心議題的民眾一起深入走讀，並探討綠色廊道的規劃。

透過走訪洲仔濕地、周邊公園及蓮池潭風景區，與會民眾提出了關於生態廊道建構與環境改善的具體建議。結論中強調，生態保育應被視為首要優先，環境改造應以為生態服務的棲地營造為重點，且人的活動場域與生態場域產生衝突時，應建立緩衝區以共存的策略。

綠色協會理事、建築師黃景南說明計畫的緣由，從地圖上看，半屏山、蓮池潭、洲仔濕地、原生植物園、大小龜山到美術館一帶，綠地似乎可以串聯起來，但實際上已被許多道路切割。實際走訪後，可發現半屏山到洲仔濕地間的公園空間規劃，對生態與親子皆不友善，希望透過工作坊的討論，找出綠地改造與生態廊道建構的方案，讓這個區域真正成為都市中連續性的帶狀棲地空間。

在地方發展與文化面向，從高鐵站到蓮池潭的左營舊城區，缺乏將觀光人潮帶入左營舊部落的廊道連結；此外，高鐵站前的曹公圳是地方水文圳道，水源流入蓮池潭與洲仔濕地，應納入都市生態網絡的盤點，提供生態綠廊的想像空間。

洲仔濕地的價值與危機 市府投入經費提升設施改善

洲仔濕地2002年設立後，由台灣濕地保護聯盟認養至今。前濕盟理事蘇耀廷說，為復育生態，當初營造成「荒野型」的濕地，希望打造成以服務生物為主的濕地。如今在周邊城市劇烈發展下，洲仔濕地儼然成為都會中心最珍貴的一塊生態棲息地，提供難得的生態服務價值。

蘇耀廷詳述過往濕地營造的作法，一草一木皆由志工打造。將挖埤塘的土堆置於濕地四周臨路側，透過土牆和次生林形成天然隔音牆，使生物不受交通噪音和外圍人聲影響。濕地內鮮有水泥化和人造設施，步道採用自然素材，盡量保持原始狀態。而濕地採分區管理，核心區限制公眾進入，管理區和環教區則提供民眾登記進入，以及舉辦環境教育等活動。

濕地擁有淨化水質最天然的機制。蘇耀廷指出，洲仔濕地在建造時，主要功能是為了淨化蓮池潭的水質，自高處引進蓮池潭的水後，利用濕地的水生植物來處理水中的營養鹽，淨化後再流回蓮池潭。

為保護濕地內的棲地生態，洲仔濕地周邊以鐵絲網和植栽封閉，僅開放大門提供出入，避免過多的人或遊蕩犬入內干擾生態。然而這種管理方式，以及環潭路側的雜木圍籬也引發在地居民質疑雜草叢生、有登革熱疑慮，因此去年提出解編濕地的要求，希望改為一般公園開放。

台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷表示，濕盟20多年來以民間團體的力量維護這片國家級濕地，洲仔濕地具備氣候調節、蓄水納洪、環境教育等多樣生態系統服務功能，但這個價值沒有被民眾看見。

他說，藉由這次抗議事件，讓市府了解洲仔濕地作為國家級濕地，軟硬體維護資源的不足，後來經市府召開民眾溝通會議，決定投入經費提升場域設施。康敏捷說，對洲仔濕地來說，居民的抗議是危機，也是一個轉機。

半屏山與蓮池潭周邊社區 生態廊道的串聯

走訪洲仔濕地後，再往北走進洲仔社區公園。公園內的樹木植栽和大量硬鋪面，呈現缺乏生態的景觀規劃。往北為蓮池潭兒童公園，緊鄰公園旁近期拓寬的翠華路，車流轟然而過，公園內有多種制式遊具，但即使在假日也乏人問津。

翠華路另一側為半屏山景觀公園。蘇耀廷指出，當初為了開闢通往高鐵的道路，而將半屏山切割開來，生態棲地也因此被切斷。半屏山內仍保留日治時期的產業與軍事通道，是重要的歷史地景。在靠近蓮池潭的兒童公園地面下，有曹公新圳經半屏山流入蓮池潭的水道，現在被公園水泥鋪面覆蓋。最後，從環潭路走回洲仔濕地，可感受蓮池潭水域及周邊綠色空間對在地生活的重要性。

工作坊中，參與者針對半屏山周邊的綠地要如何建構廊道進行討論。包括建造生態橋與人行橋跨越翠華路，以連結社區和半屏山；或透過既有公園的生態棲地改善，營造生物多樣性的植被環境。

民眾提出，可建造一座結合生態功能與市民步行需求的生態橋，要友善生態提供穿越和棲息的空間，更具有環境教育意義。不過，他們也擔心生態橋會讓蛇、獼猴等動物因此進入住宅區，影響觀光與民眾安全。此外，這個方案需要較高的成本和維護管理。

也有民眾提出，透過既有公園的植被改善及擴大道路分隔島，種植豐富多樣的樹木，以樹冠層為生態廊道，可引入鳥類或蝴蝶，改善生態；以及種植灌木叢作為隔離人與動物的緩衝區，也可隔絕車輛噪音。另外，若能打開曹公新圳水路，透過水域空間的營造可吸引更多生物棲息。

另有民眾建議，為生態服務的綠色廊道不一定要興建一座實體的橋。除了透過樹冠層串聯形成生態廊道，也可採用自然素材和種植蜜源植物等，將洲仔濕地豐富的生態引入社區。

兒童公園的優化，可參考德國森林遊戲場的概念，種植一片小森林與自然素材搭建設施，改善空氣污染和噪音問題，提供更高品質的休憩空間。參與者認為，此規劃方案應搭配充分的社區溝通和教育，讓在地居民了解生物多樣性提供的價值。

都市空間規劃 綠色廊帶不亞於高科技產業

經過討論與分享，參與的民眾經投票認為，以棲地改造方式串聯生態綠廊最受歡迎，其次是生態橋與人行橋併用的方案；此外，多數參與者認為，若人為活動與生態場域發生衝突時，希望能設定緩衝區或限制路線，以降低衝突，達到人與生態共好。綜合討論結果，參與者多數認為規劃設計方案中，生態保育應置於第一優先的位置。

除了綠色廊道的規劃方向建議，參與民眾也指出，這樣的規劃不只是新增一個硬體建設，要更強調環境教育、社區連結與長期監測的重要性。

高雄市環境景觀總顧問吳旭峰在工作坊討論後說，在台積電進駐科技園區後，綠色廊帶的重要性不亞於高科技產業。樹冠層生態廊道的建議看似不容易，但參考新加坡的經驗，實際上是可以做到。他說，期待未來將此計畫轉型為更具整體性的都市空間檢討，並且作為未來市府各部門分項計畫的依據。