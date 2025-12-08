為鄭習會刪反共黨章？綠籲藍說清楚 藍重申無「條件說」

針對媒體報導，國民黨為促成「鄭習會」，計畫刪除「反對共產主義」的核心黨章。民進黨發言人吳崢今天(8日)表示，國民黨為了「鄭習會」急著鬆動反共立場，甘願洗掉「反共DNA」，國民黨應向台灣人民清楚說明理由。國民黨發言人牛煦庭則說，沒有任何所謂「鄭習會」的「條件」，黨內的黨章、黨綱若要討論，也必須經過黨內程序，大家恐怕把這件事情想得太簡單。

有媒體報導指出，國民黨正力促黨主席鄭麗文與中共總書記習近平在農曆年前後進行「鄭習會」，為湊齊北京要求的「3張門票」，傳出由副主席張榮恭主導的論述小組除了將「一中各表」換軌確立為北京可接受的「各表一中」外，還計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」。

廣告 廣告

對此，民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨與中共取得某種默契的重要政治訊號，難道國民黨是準備讓人民接受共產黨統治？

吳崢表示，當一個政黨願意主動卸下「反對極權」的明確立場，外界自然會質疑其是否已默認極權的合理性，人民更關注國民黨與中國之間是否還有其他承諾。吳崢並質疑，鄭麗文當選主席後，2位副主席在短時間內3度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前就急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。

對於民進黨的質疑，國民黨發言人、立委牛煦庭8日在立法院接受媒體聯訪時則澄清，強調黨內操辦兩岸事務的副主席均表示日前赴中訪問時並未提到任何有關「鄭習會」的安排，也沒有任何所謂的「條件」說。牛煦庭並表示，黨內的黨章、黨綱如果要討論，須經過黨內的程序，「這件事情有那麼容易嗎？」大家恐怕把這件事情想得太簡單了。

至於外傳藍營基層擔憂「紅統」標籤上身，已有中常委準備在近日會議發難，要求黨中央說明兩岸路線，牛煦庭則表示，相關傳聞恐是「配套」，從媒體發布不實新聞、接著有中常委串連發難等動作，他質疑此事放話的機率不低。

不過，牛煦庭也強調，國民黨是公開透明、有遊戲規則、正當程序的政黨，針對黨的路線、重大政策，會用開放的心態接受各界的意見，大家在各個平台上傳達意見並非壞事，他相信黨中央會做合理的思考，並給出適合的交代。